La emoción y euforia de las Leonas tras alcanzar una nueva final del mundo: “Ya me infarté”

Costó, se sufrió muchísimo más de la cuenta, se estuvo en vilo frente a múltiples decisiones del video-ref, pero se consiguió el objetivo. Después de 12 años, las Leonas están de nuevo en la final de la Copa del Mundo de hockey sobre césped, luego de empatar por 2-2 frente a Alemania e imponerse por 4-2 en los penales australianos, con otra gran actuación de la arquera Belén Succi para sumar a sus atajadas increíbles en los cuartos de final. Solo los Países Bajos quedan en el camino del tercer título mundial, a definirse mañana desde las 16:30 hora argentina.

La jugadora de 36 años, que ya aludió a que este sería el último torneo que disputará con el seleccionado, no pudo esconder su emoción una vez finalizada la tanda: “Ya me infarté, ya viví todo. La verdad que estoy feliz, creo que hoy demostramos que somos un gran equipo”, manifestó a ESPN. “En los momentos en que las cosas no salieron, empezando perdiendo a los 30 segundos de un partido, siempre volvimos a empezar. Nos pusimos 1-1, 2-1, nos metieron dos y nos tuvimos confianza en los penales, los veníamos trabajando y la verdad que se dio”.

Ya en un tono más reflexivo, Succi contó cómo se preparó el equipo frente a la posibilidad de ir a los penales australianos: “Cuesta mucho trabajarlos, no te voy a decir que es fácil. Es mucho desgaste físico para las arqueras y mucho fastidio entre nosotras, pero la realidad es que hicimos foco y tratamos de ponerle voluntad todas, cada una a su manera”. En esta sintonía destacó la ayuda de la arquera suplente, Clara Barbieri, durante los entrenamientos: “Su predisposición para imitar y resolver la situación de los penales me sacó un poco a mí el desgaste físico. Creo que cumplimos como equipo, para eso estamos las 18 que vinimos y para Clari, que me ayudó muchísimo en esta etapa”.

Los penales que metieron a las Leonas en la final

De todos modos, la arquera de River no pudo ocultar su euforia por mucho más tiempo: “La realidad es que esto se disfruta con toda la gente, somos locales acá gracias a la gente que vino. Estamos demostrando que adonde vayamos somos locales, así que a disfrutar hoy. Las semifinales no se analizan, chau. Me voy a festejar, queda la final y hay que ir por Holanda”, concluyó.

Por su parte, Victoria Sauze también se mostró muy entusiasmada por la definición de mañana: “Queda un pasito, el más importante de todos y es el que venimos a buscar. La sensación es felicidad y mucha emoción. Lo fuimos a buscar en cada minuto”. La volante aprovechó también para soltar una sutil crítica a las rivales: “Nosotras no queríamos llegar a los penales, parecía que ellas sí, y bueno, los teníamos que ganar. La verdad es que tenía mucha confianza en las jugadoras que los iban a ejecutar, en Succi. Lo planteamos, lo hablamos y así se dio. Estábamos bien entrenadas, los hablamos, nos mentalizamos, y cuando lo tuvimos que demostrar, lo sacamos adelante”.

Fernando Ferrara destacó la disciplina de su equipo para sobreponerse a la desventaja inicial Instagram @fihockey

Fernando Ferrara, el DT del equipo, compartió las sensaciones de Sauze con respecto a los méritos que hizo su equipo durante el encuentro: “Al final pienso que no merecíamos los penales. Porque si bien, al principio empezamos en desventaja, encontramos el empate, y en los últimos minutos fue un asedio al área de ellas. Pura actitud. No necesitábamos los penales, creo que lo merecíamos ganar en cancha, pero se ganaron y ahora queda un paso más. El primer tiempo fue para Alemania, y a partir de ahí construimos, mejoramos para la segunda mitad. Fue con el carácter de las chicas, su garra y confianza, fue una avalancha, creo que merecíamos ahí -último cuarto- marcar un gol y ganarlo en cancha, pero fuimos a penales, y con calma, con la confianza que se tienen las chicas, lo supimos ganar”.

Por último, el entrenador de 53 años contó detalles sobre lo que le dijo a sus jugadoras para revertir la desventaja inicial: “En el entretiempo fue una charla para mantener la calma, que había que ganar la pulseada, defender bien por derecha y soltarnos con la pelota en ataque. En velocidad le teníamos que ganar, y en el área ser determinantes. Así, llegó el gol del empate, viene de una jugada forzada por ellas y jugada en velocidad por parte de Toccalino. Queríamos arrancar con todo, y así lo arrancamos, pero las alemanas nos supieron leer, nos supieron jugar en superioridad.”

El festejo de Agustina Albertario con su pareja, Lucas Alario