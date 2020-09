Marcelo Bielsa les mandó una carta plagada de sentimientos a las jugadoras que hace 20 años dieron origen a un nombre que haría historia en el deporte argentino: las Leonas. Crédito: leedsunited.com

Marcelo Bielsa no suele demostrar sus emociones durante sus presentaciones en público. Más bien, todo lo contrario: luce serio, solemne. Sin embargo, el entrenador rosarino encuentra las palabras justas para trasladar sus sentimientos cuando se sienta a escribir. Algo de eso se trasluce en una carta que el Loco les envió a las jugadoras que hace 20 años dieron origen a un equipo que haría historia, las Leonas, y que publicó una de ellas, Inés Arrondo, (actual subsecretaria de Deporte) en su perfil de Twitter.

"Sin desconocer a las mejores jugadoras, las que destacan en este caso son Las Leonas. No todos los equipos tienen nombre propio, no cualquier equipo lo tiene", comienza Bielsa el párrafo más sentido de su carta. Y continúa: "Como todo ídolo, Las Leonas son una propiedad popular que enorgullece al pueblo argentino en general, pero especialmente al grupo de mujeres que hace veinte años no contaban con un equipo tan representativo del deporte nacional".

El plantel de las Leonas que ganó la histórica medalla plateada en los Juegos de Sydney 2000. Fuente: Archivo

"Mi reconocimiento está entonces especialmente dirigido al equipo que termina de consolidar ese rol social y cultural. A todas las jugadoras y conductores de la Selección, y también a quienes la sostienen día a día, ilusionándose con pertenecer a un lugar tan valorado", continúa Bielsa. El entrenador, que dirige a Leeds, de la Premier League inglesa, añadió: "Ellas también conforman ese equipo aunque no jueguen, porque al identificarse sienten que lo hacen. Mágica sensación que vivencia aquel que ama a su ídolo, puente que le permite soñar y fantasear... Emociones que el espectador común no conoce".

Vanina Oneto, la "Batistuta" de las Leonas, celebra junto con Maggie Aicega, pilar de la defensa junto con Cecilia Rognoni. Crédito: Archivo

"Las Leonas, símbolo del deporte nacional, son parte del patrimonio que nuestro país, como todo país, necesita", agregó El Loco. Y finalizó así su misiva de homenaje: "Reconocerlas y valorarlas es una forma de fortalecer a la sociedad, especialmente a la porción que se nutre de la pasión, la seguridad y la alegría que otorga tener una referencia sana. Por eso debemos cuidarlas, homenajearlas y mantener su vigencia". Uno de los amigos de Bielsa de toda la vida es Sergio "Cachito" Vigil, quien fuera entrenador de las míticas Leonas.

