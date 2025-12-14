Las Leoncitas cayeron ante el supercampeón Países Bajos y quedaron cerca de su tercera conquista mundial

No alcanzaron la entrega ni la búsqueda hasta el último minuto. Las Leoncitas perdieron por 2 a 1 contra Países Bajos la final del Mundial Junior Sub 21 de hockey sobre césped en Santiago, Chile, y se quedaron a las puertas del tercer título de campeonas. La definición fue intensa, como cada vez una entre estos dos seleccionados, y consagró a las neerlandesas campeonas del mundo por tercera vez consecutiva y sexta en total. El equipo dirigido por Juan Martín López completó un rendimiento destacado en el torneo, con un recorrido sólido y actuaciones convincentes, pero no logró revertir el resultado ante el clásico rival.

El cruce en el estadio Claudia Schüler ya se había convertido en costumbre: fue la quinta vez que Argentina y Países Bajos se enfrentaron por el cetro, y la tercera sucesiva en la capital chilena. La historia se repitió en favor de las europeas, que aprovecharon al máximo su efectividad en el segundo cuarto y luego sostuvieron la ventaja con orden y oficio.

Las Leoncitas comenzaron mejor, con dinámica y una clara oportunidad tras un desborde de Emma Knobl que derivó en el palo de Lourdes Pisthon, bien contenida por la arquera Marit Hazen. Luego, el equipo naranja emparejó el desarrollo y en el segundo parcial golpeó con dureza: primero, con un córner corto a los 26 minutos, y un minuto después, con un desvío de Luna Moes en una bocha suelta en el área que resultó en un 2 a 0 parcial. Argentina tuvo una ocasión para descontar antes del entretiempo, pero Pisthon volvió a toparse con la defensa.

En el tercer tiempo hubo alivio y esperanza para las albicelestes. A los 38 minutos, Lara Casas ejecutó una arrastrada precisa en un córner corto y anotó el 2 a 1. El descuento reanimó al conjunto argentino, que ganó en intensidad, empujado por Juana Castellaro Morello, Sol Guignet y Victoria Falasco en la mitad de la cancha. El equipo nacional generó otras dos jugadas detenidas seguidas en el último cuarto, pero no logró igualar. Sobre el final, ya sin posibilidad de utilizar el video ref, la arquera Mercedes Artola fue reemplazada para sumar una jugadora de campo, en un intento desesperado de alcanzar el empate. Países Bajos se cerró bien en su campo y no permitió que la ilusión se concretara.

Resumen de Países Bajos 2 vs. Argentina 1

La formación inicial argentina estuvo compuesta por Mercedes Artola, Pilar Pisthon, Juana Castellaro Morello, Emma Knobl, Milagros Alastra, Victoria Falasco, Sol Guignet, Lara Casas, Zoe Díaz, Sol Olalla y Lourdes Pisthon. En el banco de suplentes estuvieron Lucía Ladrón de Guevara, Catalina Stamati, Chiara Ambrosini, Milagros Di Santo, Carmen Pucheta y Máxima Duportal.

La campaña incluyó goleadas en la etapa de grupos a Zimbabue (13-0) y Gales (8-0), un empate con Bélgica (1-1), un 2-1 a Alemania en los cuartos de final y un 3 a 0 sobre China en la semifinal. El equipo mostró solidez colectiva, variantes ofensivas y una defensa firme, rasgos que explican su llegada a una nueva definición mundial. La Argentina ganó la medalla dorada en 1993 y 2016; fue subcampeona en 2001, 2009, 2013, 2023 y ahora, y obtuvo la de bronce en 1997. Países Bajos es el máximo ganador histórico del certamen, además de tricampeón vigente.

Además de la medalla plateada, la selección albiceleste obtuvo un reconocimiento individual: Milagros Alastra fue distinguida como la estrella en ascenso. La mediocampista recibió el galardón con emoción, en el cierre de una actuación que la consolidó como una de las promesas del hockey nacional.

A pesar del desenlace adverso, el segundo puesto reafirma el lugar de las Leoncitas en la elite del hockey mundial. Con jugadoras que poseen experiencia internacional y otras que se perfilan para reforzar el seleccionado mayor, Argentina volvió a mostrar que su escuela de hockey sigue siendo competitiva, ambiciosa y capaz de pelear entre las mejores. Esta vez no alcanzó, pero el camino deja señales firmes de futuro positivo.