En qué canal pasan las Leoncitas vs. Países Bajos por la final del Mundial Junior 2025

Las Leoncitas disputan este sábado, desde las 19.15 (horario argentino), la final del Mundial Junior (Sub 21) de Chile 2025, con la ilusión intacta de quedarse con la tercera estrella de la categoría. Enfrente, sin embargo, tendrá a Países Bajos, la potencia del hockey femenino a nivel global, vencedora en las últimas dos ediciones. El partido, que se disputará en el estadio “Claudia Schüler”, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4 o seguir vía streaming en la plataforma Disney+ en su plan Premium.

El equipo albiceleste, conducido por el campeón olímpico Juan Manuel ‘Gato’ López arrasó en el Grupo B, en el que se impuso sin inconvenientes a Zimbabue por 13 a 0, a Gales por 8 a 0 y empató en la segunda fecha 1 a 1 con Bélgica. En cuartos de final se deshizo de Alemania por 2 a 1 y en semifinales de China por 3 a 0.

Las Leoncitas vs. Países Bajos: todo lo que hay que saber

Final del Mundial Sub 21 Santiago 2025

Día: Sábado 13 de diciembre.

Hora: 19.15 (horario argentino).

Estadio: Claudia Schüler, Estadio Nacional de Santiago.

TV: ESPN 4

Streaming: Disney+ Premium.

Las Leoncitas vs. Países Bajos: cómo ver online

El partido entre argentinas y neerlandesas, que se disputa este sábado en Santiago de Chile se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Las Leoncitas quieren celebrar un nuevo título en la categoría, el que no se gana desde hace casi 10 años

Un equipo con historia

Este sábado, las Leoncitas serán finalistas otra vez y en busca de su tercer título. Los anteriores fueron conseguidos en Terrassa, España,1993 (entonces no se llamaban Leoncitas, pero el equipo estaba compuesto por jugadoras que luego fueron parte de la camada fundacional de las Leonas, en el 2000) y en 2016, ya con figuras como María José Granatto, Agustina Gorzelany, Julieta Jankunas y muchas otras actuales figuras del equipo mayor. La jugadora más destacada de este equipo es Juana Castellaro, olímpica y medallista de bronce en París 2024 con las Leonas y capitana de este plantel.

También será la quinta definición frente a la Naranja, tras verse las caras en Boston 2009 (3 a 0 para Países Bajos); Monchengladbach 2013 (1-1 y 4 a 2 para las europeas en penales); Santiago 2016 (4 a 2 para las Leoncitas) y Santiago 2023 (2 a 2 y 4 a 1 en shoot-outs de nuevo para las neerlandesas). Además, la Argentina, fue subcampeona en Buenos Aires 2001 y tercera en Seongnam (Corea del Sur) en 1997.

Las Leoncitas son el segundo equipo más exitoso por detrás de Países Bajos, poseedor de cinco títulos en 10 torneos.

Las Leoncitas vencieron a Alemania y China en cuartos de final y semifinales, respectivamente

El plantel de las Leoncitas lo conforman las arqueras Mercedes Artola y Lucía Ladrón de Guevara; más las jugadoras de campo Milagros Alastra, Chiara Ambrosini, Milagros Di Santo, Victoria Falasco, Sol Guignet, Emma Knobl, Carolina Lardies, Lourdes Pisthon, Pilar Phiston, Catalina Stamati, Máxima Duportal, Delfina Persoglia, Juana Castellaro, Sol Olalla, Lara Casas, Zoe Díaz, Carmen Pucheta y Luciana Peralta.