Las Leonas, en el Mundial de hockey: recargadas después de la experiencia en Tokio y con el éxito en la Pro-League

Los síntomas son claros: es notorio que las Leonas están mucho más asentadas y maduras, entre la experiencia que vivieron en Tokio 2020 y la aventura que están a punto de comenzar en el Mundial de España y Países Bajos, con el debut de este sábado frente a Corea del Sur (desde las 13, por Star+). Todo en pos de lograr el sueño del tricampeonato, después de las conquistas inolvidables en las Copas del Mundo de Perth 2002 y Rosario 2010.

La medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos implicó un logro muy valioso, pero entonces, la realidad indicaba que la mecánica de aquel equipo no estaba del todo aceitada, además de que todavía se pagaba un precio alto por la falta de entrenamientos debido a la pandemia. Pocas horas antes de aquella final olímpica frente a los Países Bajos, la Argentina se insinuaba como un equipo inferior que el de las neerlandesas, panorama que terminó reflejándose a lo largo de los 60 minutos de un partido que nunca tuvo reales chances de ganar. En cambio ahora, con mucho más rodaje internacional y la gran mayoría de jugadoras que participaron en Oriente, la selección nacional de hockey sobre césped es una estructura más sólida y que acumuló una enorme dosis de confianza, sobre todo tras la consagración en la Pro-League de manera invicta, con 13 victorias y tres empates en 16 partidos.

Las Leonas quieren prolongar los festejos durante el Mundial Twitter @MundoLeonas

Ya no están Noel Barrionuevo –retirada- ni Delfina Merino, que en su condición de capitana terminó siendo marginada por Fernando Ferrara. Para reemplazarlas, el DT apuesta por nuevos nombres como Delfina Thome, María Emilia Forcherio y Valentina Marcucci, quienes solo cuentan con un puñado de apariciones oficiales. Aquella jovencita Valentina Raposo que sorprendió en los Juegos es hoy una jugadora más afirmada, mientras que Agustina Gorzelany no paró de gritar goles de córner en la Pro-League, como para aumentar su fe en cada una de sus arrastradas de corto. Las hermanas María José y Victoria Granatto sumaron minutos valiosos en la ofensiva junto con Jankunas y Albertario, en tanto que Jimena Cedrés volvió después de muchos años para agregar su cuota de magia.

A su manera, todas han evidenciado un crecimiento desde aquella experiencia olímpica, incluso tres volantes versátiles como Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti y Victoria Sauze. Y en el arco, la eterna Belén Succi, que quizás afronte su último gran torneo.

La fuerte candidatura de Argentina no quita que Países Bajos siga siendo el máximo favorito. Pero las Leonas prefieren no adelantarse a los grandes cruces: por lo pronto el domingo, un día después del bautismo ante Corea del Sur, se enfrentarán ante España, que en la inauguración del Mundial goleó a Canadá por 4 a 1. Y cerrará el Grupo C el jueves, con el choque frente a las canadienses. Todos los partidos de la zona los disputará en el Estadio Olímpico de Terrassa, ciudad a 25 kilómetros de Barcelona. ¿Cuál es el formato del Mundial? Son cuatro zonas de cuatro equipos y la primera etapa se desarrollará hasta el jueves próximo. Los vencedores de cada grupo avanzarán directamente a cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con los ganadores de un repechaje entre los segundos y terceros.

Desde Terrassa, Ferrara contó a LA NACION cómo se vivieron las últimas horas: “Llegamos en óptimas condiciones de preparación técnica y mental; venimos de ganarles amistosos a Sudáfrica (6-1) y Australia (2-1). El mensaje que les trasladamos fue afrontar el torneo con tranquilidad, sobre la base de lo que vinimos haciendo. Nunca cargamos de presión, nos focalizamos en nuestro juego y en tener los pies sobre la tierra”. En cuanto al desafío de su primer torneo grande como técnico, mencionó: “De por sí valoro la Pro-League, porque jugamos contra los mejores equipos. Y ahora afronto el Mundial con el mismo compromiso y seriedad desde la conducción. Tenemos equipo para pelear”.

Las Leonas se impusieron en sus dos últimos amistosos previos al debut frente a Corea del Sur: ante Sudáfrica (6-1) y Australia (2-1)

Las miradas de Aymar y Vigil

Luciana Aymar, la mejor jugadora de todos los tiempos y retirada en 2014, opinó sobre lo que desprende el conjunto nacional. “Es un equipo muy compacto y con jugadoras extraordinarias. Me encanta verlas jugar, las admiro por la actitud en cada torneo. Son muy jóvenes y se arriesgan permanentemente; las ves jugar y pensás que son jugadoras de muchos más años de entrenamientos y experiencia internacional, pero no. Y eso se debe a la confianza que se tienen como grupo”, le comentó a Télam.

El Mundial también tendrá presencia argentina en otro seleccionado: Sergio Vigil es el conductor de Chile, que hace su debut histórico en la cita femenina. A Las Diablas les tocó el grupo más complicado, el “A”, frente a Países Bajos, Alemania e Irlanda. Aunque la participación del conjunto trasandino ya será un éxito en sí mismo. Cachito se focaliza en su equipo, pero dio sus impresiones sobre las Leonas: “Argentina tiene un equipazo. Hay un buen complemento entre experiencia y juventud. Este equipo tiene espíritu de conquista y una convicción silenciosa. Está preparado para conseguir un nuevo oro en el Mundial”.