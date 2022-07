Las Leonas golearon 7-1 a Canadá y cerraron la etapa de grupos del Mundial de España-Países Bajos de manera invicta

Una primera rueda del Mundial de España y Países Bajos a pura contundencia. Una fiesta de goles que alimentan la confianza rumbo a los cuartos de final. Después de la paliza propinada este jueves a Canadá por 7 a 1, Las Leonas concluyeron la etapa de grupos y se instalaron entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo. Pero no solo eso: ratificaron que son candidatas a ganar el título, en busca del tercer lauro histórico tras Perth 2002 y Rosario 2010. Ahora llega lo más importante, los rivales de mayor jerarquía. Pero la selección femenina de hockey sobre césped, campeona de la última Pro-League, se apoya en tres actuaciones sólidas, que no dejaron margen de duda: debutaron con un 4-0 a Corea del Sur, arrollaron a la áspera España por 4-1 y sometieron a las canadienses, claramente las más débiles del Grupo C.

Los goles de las Leonas ante Canadá fueron convertidos por Julieta Jankunas, Victoria Granatto, María José Granatto, Agustina Albertario, María Eugenia Forcherio y Agustina Gorzelany, en dos ocasiones. Y, si bien fue una goleada argentina, no todo fue dominio nacional, porque Canadá pegó primero. A los cinco minutos de juego, una distracción en defensa dejó en soledad a Grace Delmotte y así llegó el primer festejo. Un golpe necesario, para que las jugadoras se encuentren en la cancha y comiencen a construir su juego.

“Las delanteras se alimentan del gol y siempre es positivo anotar. Ahora hay que saber manejar las cargas, las ansias en este parate de cinco días. Siento que estamos entrenadas como para poder seguir jugando, pero ya cinco días nos empieza a agarrar un poquito la ansiedad. Seguramente, tendremos un día de descanso y ya después a seguir metiéndole y entrenando para no perder el foco”, comentó post partido a ESPN, Agustina Albertario, autora del cuarto gol argentino.

La superioridad del equipo argentino ante la selección 14° del ranking sirvió para ajustar movimientos y esperar una mayor exigencia en el próximo encuentro, siempre en el Estadio Olímpico de Terrassa. La efectividad en los córner cortos no fue la esperada: apenas 3 de16, pero el punto a favor fue que se concretaron goles de jugadas, esos que en las primeras dos fechas escasearon. Además, si bien la efectividad no fue la deseada, el equipo argentino, pudo probar diferentes variantes en las jugadas preparadas y sus tiradoras ganaron confianza.

Argentina formó con: Belén Succi; Agustina Gorzelany, Valentina Costa Biondi, Sofía Toccalino; Jimena Cedrés, Agostina Alonso, Rocío Sánchez Moccia, Eugenia Trinchinetti; María Victoria Granatto, María José Granatto y Agustina Albertario.

Otro punto alto, fue el regreso de Victoria Sauze. La jugadora tucumana, impedida para jugar en estos partidos por una fractura en una mano, no había sumado minutos en los partidos previos, y frente a Canadá sumó sus primeros minutos para adquirir confianza. “Tengo un nudo en la garganta por lo que le pasó a Vicky. Estoy más feliz que ella. Está muy emocionada y, si bien, le tocó empezar afuera en el Mundial, nunca dejó de poner buenas energías y tirar para adelante”, señaló al respecto del regreso de Sauze la delantera Julieta Jankunas.

En su condición de primero del grupo C, el equipo argentino que conduce Fernando Ferrara volverá a jugar este miércoles 13 de julio frente al ganador del partido entre (2° del grupo B) y (3° del C). Llama la atención las largas pausas que propone el torneo, porque las Leonas tendrán nada menos que cinco días libres completos antes del próximo compromiso oficial en el Mundial. Ya en la previa al encuentro ante las canadienses, el plantel había tenido que administrar tres jornadas sin acción. Ahora la espera se prolongará, pero es lo que estipula el formato armado por la FIH.

El formato del Mundial propone dos sedes -Ámsterdam y Terrassa- con dos grupos por ciudad. Los primeros equipos por cada grupo avanzan directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos se enfrentarán a los terceros de su grupo por un lugar en la siguiente fase. La etapa de los ocho mejores y la etapa de las semifinales y final, se jugarán en España.

Los clasificados a los cuartos de final son los Países Bajos (grupo A), Australia (grupo D) y Argentina, a la espera del duelo entre Nueva Zelanda e India que pondrá fin a la etapa del grupo B. Los cruces por los octavos de final son: Bélgica-Chile y Alemania-Sudáfrica. Este jueves, saldrán los últimos cruces.

Así se iban al entretiempo #LasLeonas 🇦🇷 pic.twitter.com/Xx9xOtkgrM — ARG Field Hockey (@ArgFieldHockey) July 7, 2022

¿Qué dejaron estos tres partidos? La voracidad ofensiva de las hermanas María José y Victoria Granatto, la puntería en los córners cortos de Agustina Gorzelany y la vigencia en el arco de Belén Succi, que según anunció está jugando su último torneo oficial con las Leonas. Además, la capitana Rocío Sánchez Moccia tuvo que reconvertirse en una volante central con más obligación de marca, en reemplazo de Sauze. Es un equipo que impone el ritmo, que asume el protagonismo y que soporta los momentos de zozobra, como ocurrió en algunos pasajes ante España. Gorzelany es al momento, la goleadora del torneo con seis goles y la Argentina el equipo más goleador con 15 tantos.

Además, sobra la entrega y el optimismo. El equipo se muestra unido, motivado y enfocado. Las jugadoras, tienen hambre por ganar, se sienten seguras en su juego y confían en lo que propone el entrenador. La fase de grupos se les presentó de manera alentadora a las Leonas, que se soltaron y desplegaron parte de todo su potencial. Ahora llegará el momento definitorio, la fase final con eliminación directa. Quedan cinco días de pausa y de preparación para las batallas más esperadas.