Lucina von der Heyde dejará de jugar en las Leonas y representará a la selección de Alemania

Lucina von der Heyde, una de las últimas grandes apariciones del hockey argentino en (al menos) los últimos 10 años y elegida en 2018 como Mejor Jugadora del Mundo Sub 23 por parte de la Federación Internacional de Hockey (FIH) dejará de lado la camiseta de las Leonas y jugará para la selección alemana. La misionera de 28 años, que fue descubierta por Sergio Vigil y brilló en River, en las Leoncitas y en las propias Leonas, tomó la decisión tras tres años alejada de la selección argentina y condicionada por el acuerdo que hay entre jugadoras y cuerpos técnicos de estar establecidas en el país en la previa de las competiciones más importantes. Luchi, que vive en Mannheim, Alemania, y viste la camiseta del club homónimo, ve en esa circunstancia, su prioridad. De hecho, ya está de gira con el equipo teutón.

El caso recuerda de inmediato el de Gonzalo Acha Peillat, quien después de ser campeón olímpico con los Leones y de renunciar al seleccionado argentino por diferencias con el entrenador Carlos Retegui, dirigentes y compañeros, pasó a vestir los colores del seleccionado teutón. Esa situación, que estuvo algo desapercibida cuando enfrentó a la Argentina en el marco de la FIH Pro League, el certamen anual de selecciones, explotó en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. Es que Peillat, gritó con furia y desahogo un gol que le hizo a los Leones y la bronca del público no se hizo esperar. Encima él, en zona mixta, hecho más nafta al fuego: “Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”, declaró.

Lucina von der Heyde tiene un despliegue notable en el mediocampo, pero puede jugar tranquilamente en la defensa

El de Peillat no fue el único antecedente en este sentido: como él, Joaquín Menini (también campeón olímpico en Río de Janeiro 2026) pasó a vestir la camiseta de España; Joaquín Coelho la de Portugal; Guillermo Schickendantz la de Italia; Julián Blaszkiewich la de Polonia, y Bárbara Borgia y Lara Oviedo también para Italia. El caso de Von der Heyde es el más resonante ya que Borgia y Oviedo apenas disputaron cuatro partidos con el seleccionado mayor, a diferencia de Luchi que pasó el cententar y ganó cuatro títulos, el más importante el del Champions Thopy 2016, lo que le valió ser convocada, muy joven, a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en los que también estuvo su compañera de Leoncitas María José Granatto. Justamente al final de esa temporada la misionera fue campeona del mundo junior, capitana, pilar y figura de ese equipo de Leoncitas que dirigía Agustín Corradini, en el Mundial de Chile disputado en noviembre.

Luchi von der Heyde disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 con solo 18 años; luego fue campeona mundial junior IVAN ALVARADO� - X01744�

Las buenas actuaciones de Von der Heyde, a quien se llegó a comparar en sus inicios con la legendaria Cecilia Rognoni, por condiciones y carácter, le valieron ser elegida como la Mejor Jugadora del Mundo Juniors por parte de la FIH, el mismo galardón que en mayores ganó ocho veces Luciana Aymar. Sin embargo, en 2019 llegó el primer cimbonazo de Luchi con las Leonas, cuando se bajó del equipo en la previa de los Juegos Panamericanos de Lima, clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entonces con la conducción de Retegui.

Según pudo averiguar la NACION, Fernando Ferrara, quien sucedió al Chapa tras esos Juegos Olímpicos que se realizaron en 2021 por la postergación a la que obligó la pandemia del Covid-19, llamó a Von der Heyde para saber su disposición ante la intención de sumarla nuevamente a Las Leonas. Tras ello, una nueva propuesta llegó pos Mundial 2022 y Pro League 2021-2022, torneos en los que la Argentina fue subcampeona y campeona, respectivamente. Y ahí se concretó la vuelta de Luchi, que jugó 12 partidos y anotó un gol en la Pro League 2022-2023 y volvió a bajarse en la antesala de los Juegos Panamericanos de Santiago cuya preparación extensa requería a las jugadoras entrenando en el país. Una nueva propuesta llegó tras París 2024 y otra vez primaron la indecisión y los entredichos mediáticos con Fernando Ferrara. Ella argumentó que él no le dio el tiempo suficiente para pensar; él, que ella no le contestaba. Lo concreto es que el cuerpo técnico habría esperado su confirmación hasta el último día previo a la lista de la Pro League 2024-2025. Sin respuestas.

Ante tantas idas y vueltas y sobre todo, al acuerdo que rige en las Leonas desde hace muchos años de que tienen que residir en el país en la previa de los torneos más importantes, especialmente Mundial y Juegos Olímpicos, Von der Heyde decidió cambiar de vereda. Su idea de seguir viviendo todo el año en Europa chocó con el deseo de volver a las Leonas y por eso aceptó la propuesta de Alemania para vestir sus colores. La federación de ese país dará a conocer en estos días la oficialización del cambio, pero es un hecho. Incluso, “Luchi” estaría entrenándose desde octubre con el equipo teutón y le confirmó en diciembre a Ferrara que no jugará más para el seleccionado argentino. Consultada por LA NACION, confirmó la noticia y prometió dar “su verdad” una vez que esté todo este asunto cerrado.

Lucina von der Heyde juega en Mannheim de Alemania desde hace ocho años

A diferencia de lo que ocurrió en otros casos de “traspaso” entre selecciones, Von der Heyde sí tiene pasado directo con el país que va a representar. Su bisabuelo Ludovico llegó desde Hamburgo en tiempos de guerra. Y con él, echó raíces el gran árbol genealógico de la familia Von der Heyde, desde Brasil hasta Argentina. Ella vive en Mannheim desde 2018 y juega en el mismo club en el que también están Peillat y las hermanas Florencia y Agustina Habif, también ex-Leonas.

Agustina y Florencia Habif y Luchi von der Heyde son tres ex-Leonas y juegan en Alemania

Para el seleccionado argentino, la baja de la misionera es resonante. Si bien no jugaba en las Leonas desde hacía tres años (y este es el tiempo que debe transurrir sí o sí para cambiar de equipo), la decisión impacta en el ambiente por sus condiciones conocidas, de enorme jerarquía y polifuncionalidad. Sergio Vigil solía decir que tiene “manos pensantes”. El tiempo terminará de demostrar cómo sigue esta historia.