Horario del Superbowl 2026 entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks

El Super Bowl 2026, la final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos, se realiza este domingo 8 de febrero a las 20.30 (horario argentino) en el Levi’S Stadium de Santa Clara, California. Los campeones de las Conferencias Americana y Nacional 2025, New England Patriots y Seattle Seahawks, se verán las caras en una final por segunda vez en la historia con la ilusión de ganar su séptimo y segundo título, respectivamente.

El único antecedente entre ambos en este partido definitorio que, a su vez, es el evento deportivo más visto de Estados Unidos cada año, fue en 2015. En aquella ocasión, los Pats se quedaron con la victoria por 28 a 24 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Tom Brady, el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos, fue elegido como el MVP. El encuentro fue parejo y se definió en la última jugada, cuando Malcom Butler interceptó un pase decisivo de Russell Wilson y privó a los Halcones Marinos de consagrarse campeones.

Tom Brady fue elegido como el MVP en la única final que jugaron New England Patriots y Seattle Seahawks

El espectáculo previo a la definición del certamen de fútbol americano, algo de lo que todos suelen hablar, comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional estadounidense; Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful”; y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”. Bad Bunny, por su parte, encabezará el show de medio tiempo y se convertirá en el primer artista latino en hacerlo.

Desde la creación del Super Bowl en 1967 se disputaron 59 partidos y los New England Patriots se mantienen como los máximos ganadores junto a los Pittsburgh Steelers, con seis títulos cada uno. El campeón en ejercicio es Philadelphia Eagles, que en 2025 venció a Kansas City Chiefs por 40 a 22 en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, con Jalen Hurts como MVP.

Philadelphia Eagles logró el segundo título en su historia en la NFL el año pasado

La última edición estuvo marcada por la presencia de Donald Trump, quien se convirtió en el primer mandatario en funciones en presenciar la final de la NFL. Además, entre la enorme cantidad de celebridades que ocuparon los palcos del estadio norteamericano sobresalió Lionel Messi, quien dijo presente junto a sus amigos y compañeros Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

