Super Bowl 2026: a qué hora será el show de medio tiempo y todo lo que se sabe de la final de la NFL

Este domingo a partir de las 20.30 (horario argentino) se lleva adelante el Super Bowl, la final anual de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de Estados Unidos, que enfrenta a los campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Nacional (NFC). En esta ocasión se cruzan New England Patriots vs. Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos, en lo que será, como ya es tradición, uno de los eventos más vistos del año a nivel deportivo.

Para dimensionar su relevancia, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, comparó el Super Bowl con un partido del Mundial que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año. “El impacto (de la Copa del Mundo) será global”, declaró. “Miren el Super Bowl, que es fantástico. Tiene entre 120 y 130 millones de espectadores, ¿verdad?“, comentó. ”El Mundial tiene un total de seis mil millones de espectadores, por lo que equivale a 104 Super Bowls en un mes, lo que serían tres Super Bowls al día”, afirmó.

El Super Bowl LX podría convertirse en el evento televisivo más visto de la historia de Estados Unidos

La comparación, sin embargo, es tendenciosa. The Athletic, el sitio deportivo que pertenece a The New York Times, hizo un informe para comparar la audiencia de cada evento: “El fútbol americano se juega y se mira predominantemente en Estados Unidos. Es, por una distancia considerable, el deporte más importante del país, y el Super Bowl suele ser el programa de televisión más visto del año”, explicaron. “Esa cifra es impresionante, pero ni siquiera se compara con la final de la Copa Mundial masculina. Cuando la Argentina venció a Francia en Qatar 2022, la FIFA afirmó tener una audiencia total de 1.420 millones de espectadores”, replicaron.

Lo que está claro, sin embargo, es que la final de la NFL siempre es vista por cientos de millones de personas. Incluso la última edición, realizada en 2025 con Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles (las Águilas se consagraron campeonas), fue el evento televisivo más visto en la historia de Estados Unidos, con un promedio de 127,7 millones de espectadores y un pico de audiencia de casi 138 millones durante el segundo trimestre.

Philadelphia Eagles vencieron a los Kansas City Chiefs por 40-22 en el último Super Bowl

Lo que también atrae a mucho público, más allá del partido, es el famoso show de medio tiempo. Este año comenzará aproximadamente a las 22 y se espera que el espectáculo tenga una duración aproximada de entre 12 y 15 minutos. Estará encabezado por Bad Bunny, siendo la primera vez que un artista latino e hispanohablante actúe como cabeza principal en este evento. Entre otras cosas, además, Cadillac presentará su monoplaza para la Fórmula 1 2026. La presentación está planeada como parte de un anuncio publicitario durante la transmisión.

Bad Bunny se presenta en el medio tiempo del Super Bowl con un espectáculo que llevará la "fiesta latina" al Levi's Stadium