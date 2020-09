El conductor Sebastián "Pollo" Vignolo le dijo al "Cabezón" Oscar Ruggeri que el entrenador de la selección de Perú debería haber mandado un video pero él le respondió con una irónica pregunta. Crédito: captura

21 de septiembre de 2020 • 17:54

Este lunes debutó 90 Minutos de Fútbol en la pantalla de ESPN, luego de que el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo abandone el canal Fox Sports, y, entre los miembros del panel, Oscar Ruggeri contó que recibió el llamado de su excompañero Ricardo Gareca para felicitarlo por el estreno.

"¿No tenés uno de amigo?", le preguntó Vignolo a Ruggeri, en relación con sus excolegas. Entonces, el exfutbolista le contestó: "Pero, ¿cómo no voy a tener?".

Entonces, el Cabezón contó sobre el entrenador de la selección de Perú: "Me llamó el Flaco Gareca, me llamaron los del '86...". Sin embargo, el Pollo, incrédulo, le dijo que tendrían que haberle mandado una grabación con los saludos. "No, video, video", manifestó el conductor.

Ricardo Gareca, DT argentino de la selección de fútbol de Perú. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Ruggeri, no obstante, insistió sobre su excompañero de River Plate: "¿Pero cómo va a salir el Flaco Gareca haciéndome un video diciéndome 'Oscar, que te vaya bien mañana'? Nos hablamos por teléfono nosotros". "Está bien, pero es estar", contestó el Pollo, con tono jocoso.

Fue entonces cuando llegó la chicana del Cabezón, que hizo reír y aplaudir al estudio. "¿Hoy es un homenaje a vos?", le preguntó por los saludos que llegaban al programa, y continuó: "¿A quién más vas a poner, a ver? A Messi lo dejás para lo último".

Después del divertido chanceo del exfutbolista, la producción puso en pantalla el video que la Pulga grabó para Vignolo, donde le deseaba suerte para el debut y le decía que era "el uno".