IFE 5: un basquetbolista estadounidense apareció en una fila de la Anses para anotarse al bono de $45.000

escuchar

Una inesperada situación se vivió en las últimas horas cuando Eric Freeman, jugador de básquet estadounidense que desde años se desempeña en la Argentina, fue visto en una fila en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Salta para cobrar el IFE 5. Según reveló el jugador, está sin ingresos desde hace tiempo como consecuencia de una lesión.

Esta semana comenzó la inscripción para el refuerzo de ingresos, el cual está apuntado a personas en extrema situación de vulnerabilidad. Concretamente, quienes están habilitados para solicitarlo son individuos que no perciban ningún tipo de ingreso, ni siquiera proveniente de una asignación social.

En ese contexto, cientos de miles de personas hicieron largas filas en oficinas de la ANSES para anotarse en ese registro, además de la gente que lo hizo de manera virtual. Ante ese escenario, se encontró una situación inesperada.

El basquetbolista estadounidense hizo la fila en la ANSES para cobrar el IFE 5 Twitter

La aparición del norteamericano sorprendió a muchos de los presentes. El jugador de básquet llegó hace más de 15 años a la Argentina y en su larga trayectoria pasó por los clubes Cinco Saltos, Cipoletti, Petrolero de Plaza Huíncul, San Justino, Tiro Federal de Morteros, Unión Eléctrica, Salta Basket y El Tribuno. Justamente en este último club de la provincia norteña se encuentra actualmente, aunque en una larga inactividad. Por ese motivo, se presentó en una de las sedes de Salta capital para cobrar el ingreso de $45.000.

Eric Freeman cuando jugaba en Salta Basket Gentileza El Tribuno

Según declaró a TN, con 43 años el basquetbolista se encuentra en recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles. De acuerdo a su testimonio, el inconveniente con su físico se produjo hace más de un año y desde entonces no percibe ingresos. A pesar de que expresó su agradecimiento al club por ayudarlo con la recuperación, al no jugar no cuenta con un sustento económico.

En esa dura situación, Freeman se las arregla como puede para sobrevivir y recibe ayuda por parte de sus familiares que viven en Estados Unidos. Al tener la oportunidad de solicitar el IFE 5 y contar con los requisitos, el deportista decidió anotarse. En la charla, el estadounidense también contó que ya está nacionalizado argentino.

Requisitos para el IFE 5

Además de los ya mencionados, Freeman debió cumplir con otra serie de exigencias para calificar dentro de quienes pueden acceder al refuerzo alimentario. Junto con no tener ningún tipo de ingreso y no ser titular de una asignación social, también se incluyen:

Tener entre 18 y 64 años.

No contar con Obra Social o Prepaga.

En esa misma línea, los requisitos no solo mencionan ingresos concretos, sino también propiedades. Quienes quieran cobrar el IFE 5 no podrán tener registrado a su nombre:

Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad.

Inmuebles.

Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses.

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses.

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses.

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses.

Obra social o prepaga.

LA NACION