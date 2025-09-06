Infartos y ACV: los factores de riesgo y los síntomas más comunes, según Conrado Estol

En los últimos tiempos se generó mucha conciencia sobre la importancia de la prevención de los accidentes cerebrovasculares (ACV). El neurólogo Conrado Estol, en diálogo con LN+, brindó detalles sobre el cuadro y enumeró una serie de hábitos saludables para reducir las posibilidades de sufrir un evento similar.

Conrado Estol

Estol diferenció los dos tipos principales de ACV. El isquémico, causado por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro, y el hemorrágico, provocado por la ruptura de un vaso sanguíneo.

El ACV isquémico representa el 85% de los casos. El especialista destacó que la mitad de los ACV e infartos de corazón ocurren antes de los 60 años, siendo las dos principales causas de muerte a nivel mundial. “La mayoría de los ACV son en la franja de los 40 a 50 años”, afirmó en LN+.

El neurólogo enfatizó que el 80% de los infartos de corazón y ACV se producen en personas con un solo factor de riesgo. Entre estos factores, mencionó la hipertensión no diagnosticada, el colesterol alto -incluso con niveles normales en sangre, si está adherido a las arterias-, la diabetes, el estrés no controlado, la soledad, la falta de ejercicio y el consumo de alimentos ultraprocesados.

Infartos y ACV: cómo prevenirlos

Estol enumeró las siguientes recomendaciones:

Control de la presión arterial, el colesterol y la diabetes

Meditar para controlar el estrés

Consumo moderado de alcohol

Ejercicio intenso

Dormir 7 horas

Nutrición sana

Sociabilizar

No fumar

Hacer ejercicio físico de forma regular es una de las claves de los especialistas para vivir más y mejor

“Te suena obvio, pero casi nadie lo hace. Menos del 5% de la población cumple con estos consejos”, reveló Estol.

Formas de envejecer y las secuelas de un ACV

El especialista también resaltó la importancia del “envejecimiento biológico” por sobre la edad cronológica. “El cerebro empieza a envejecer a los 40 años. La función cognitiva empieza a decaer”, explicó. Además, señaló que antes de los 55 años, las arterias pueden desgarrarse, mientras que después de esa edad, “el taponamiento por colesterol es más común”.

En relación con las posibles secuelas de un ACV, Estol se refirió a uno de los partes médicos de Oliveras, que indicaba un “síndrome confusional asociado a una pérdida de la movilidad en el lado izquierdo del cuerpo”. Explicó que un infarto en el lado derecho del cerebro puede causar parálisis en el lado izquierdo y pérdida de la noción del mundo a la izquierda, un fenómeno conocido como anosognosia.

“Los pacientes no reconocen el problema. No comen la mitad izquierda del plato, no se ponen la ropa del lado izquierdo. El cerebro no reconoce ese mundo izquierdo: no saben que tienen el problema”, detalló.

Alejandra Locomotora Oliveras, boxeadora Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Un informe de The Lancet Regional Health, publicado en abril, advirtió sobre un aumento sostenido en la incidencia de ACV en adultos jóvenes -entre 1990 y 2015-, especialmente en mujeres de 15 a 49 años. Los factores de riesgo clásicos -hipertensión, diabetes y sobrepeso- son importantes, pero también se destacan el estrés continuo, la vida sedentaria, la contaminación ambiental y el consumo de sustancias perjudiciales.

Los síntomas más comunes de un ACV

En esa lista figuran: