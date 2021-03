Insólito. para un periodista, River no venció a Boca por un chip en la pelota: “Hubo una mano negra”

Hernán “Tano” Santarsiero aseguró a través de sus redes sociales que la razón por la que River no le ganó a Boca el pasado domingo, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, fue la presencia de un chip en la pelota “que se puede manejar a través de un Iphone”.

La comba que tomó la pelota salvó de manera milagrosa el arco de Boca

Santarsiero se refirió puntualmente a la insólita jugada en la que la pelota picó cerca de la línea de gol y terminó saliendo, lo que pudo haber significado la victoria para el equipo de Marcelo Gallardo.

Ayer hubo una mano negra en el no gol de Zuculini. pic.twitter.com/7r0OzrtAxZ — Hernán Santarsiero (@TanoSantarsiero) March 15, 2021

“Esto es sencillísimo. Hay balones con un chip, que se cargan con USB, que duran aproximadamente 3 horas. Además, hay otros que se usan en el fútbol argentino que tienen sensores, no sabemos si tienen chip. Lo de ayer no fue ni Maradona, ni el campo de juego, ni el viento. Créanme que estos balones se pueden manejar a través de iPhone y hubo una mano negra para que la pelota no ingresara en el arco del Riachuelo”.

Santarsiero se remite a la llegada de la tecnología al fútbol “en 2018”, cuando en realidad, por ejemplo, en el Mundial 2014 ya se utilizaban sensores para definir si una pelota había entrado o no.

El relator hizo público un video explicativo, en chino, sobre la tecnología que privó al Millonario de irse ganador de la Bombonera.

La pelota que te enseña a jugar al fútbol..... pic.twitter.com/Gz2j2DMbtw — Hernán Santarsiero (@TanoSantarsiero) March 16, 2021

Como respuesta, los hinchas de River lo criticaron fuertemente, mientras que los de Boca, se burlaron de su teoría.

LA NACION