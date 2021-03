El guiño de J Balvin a Cristiano Ronaldo en su último video

J Balvin, artista colombiano, menciona Cristiano Ronaldo en su último tema musical y Alana, Mateo y Eva demuestran que se lo saben a la perfección.

Cristiano Ronaldo, de Juventus, celebra su tercer gol ante Cagliari Alessandro Tocco - LaPresse

Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador de la historia del fútbol, tras haber superado a Pelé con sus tres tantos ante el Cagliari.

“¡El futuro es mañana y todavía hay mucho que ganar para la Juventus y Portugal!”, escribió en su cuenta de Instagram Cristiano Ronaldo tras conseguir su hazaña.

Cristiano está contento por haber conseguido este nuevo récord, pero si hay alguien que se alegra más que el propio portugués de sus grandes logros son sus cuatro hijos: Alana, Eva, Mateo y Cristiano Jr.

La familia formada por Cristiano y Georgina Rodríguez es una de las más amorosas del panorama de las celebrities y presumen de su felicidad y cariño en cada publicación en las redes sociales.

Tras la última gesta de su padre, los hijos del delantero portugués mostraron su felicidad bailando al ritmo de J Balbin y su ‘Ma’ G’. Los pequeños de la casa aparecen bailando y cantando el último tema del colombiano en el que salen varios nombres de futbolistas como Cristiano, Messi o Dybala.

“Estamos rompiendo, my G (My G, my G), como rompió Cristiano en Madrid (Madrid)” dice la letra de la canción. Alana, Mateo y Eva ya conocen a la perfección el momento de la canción en el que se habla de su padre y, a pesar de haber salido a la luz hace tan solo dos semanas, el tema musical ya es uno de los preferidos de los hijos de Cristiano.

“Orgullosos de papá. Máximo goleador de la historia. Te amamos @cristiano”, escribió Georgina en una publicación que ha dado mucho de qué hablar. Tras subir el post a Instagram, la modelo argentina quiso compartir también el vídeo en las historias de la red social, donde mandó un guiño a Jay Balvin, autor del tema musical: “Te cantamos mucho en casa J Balvin. Orgullosos de escuchar su nombre”.

A parte de Cristiano Ronaldo, el artista colombiano también ha querido compartir este simpático vídeo con sus más de 43 millones de seguidores: “Ellos saben quién es su papá @cristiano”, ha escrito el cantante y compositor colombiano en un post de la red social.

