Internaron a la esposa de Rafael Nadal, embarazada de 31 semanas, y hay preocupación en la familia

En su preparación para el último Gran Slam de la temporada (el US Open), el tenista Rafael Nadal recibió una mala noticia desde su España natal, más precisamente de su esposa María Francisca Perelló embarazada de 31 semanas, quien podría someterse a una intervención quirúrgica en las próximas semanas, según indicó el Diario de Mallorca.

Según el medio local, la mujer de 34 años nacida en Mancor, que atraviesa la etapa final de su embarazo, fue ingresada a una clínica privada de Palma y podría someterse a una operación en las próximas horas por recomendación de sus doctores. Hasta el momento, se encuentra en observación por precaución para su salud y la del embrión, aunque no se dio a conocer públicamente el motivo.

Rafael Nadal y Mery Perelló se casaron en el 2019 luego de un largo noviazgo de más de quince años

Esta noticia encontró a Rafael Nadal en Estados Unidos, mientras se prepara para su estreno en el US Open, uno de los torneos más importantes de la temporada. En los últimos días, el tenista español compartió una seguidilla de registros de sus entrenamientos, mientras se desarrollan las qualys del torneo. Cabe señalar que, hasta el momento, el español no hizo ninguna declaración y no publicó nada al respecto en sus redes sociales.

Rafael Nadal se prepara para su estreno en el US Open. Foto/Instagram: @rafaelnadal

No obstante, ante la ausencia del deportista, algunos de sus familiares, como su hermana Maribel Nadal, quien es mejor amiga de Mery, fue a acompañar a su cuñada. Del mismo modo lo hicieron los padres de la manacorí, quienes manejan la situación con especial hermetismo.

Cabe destacar que Rafael Nadal y Mery Perelló, quienes mantienen una relación de dos años de casados y veinte de noviazgo, confirmaron el mes pasado que esperan a su primer hijo para fines de octubre de este año.

La historia de amor de Rafael Nadal y su esposa: desde que se conocieron hace casi 20 años hasta la llegada de su primer hijo

Siempre discretos y de perfil bajo, Rafa y Mery están juntos hace casi dos décadas. Pero hubo una persona que fue clave en el comienzo de esta historia de amor: Maribel, la hermana de Rafa. Fue gracias a ella que el tenista conoció, en plena adolescencia, a la mujer que años más tarde se convertiría en su esposa y futura madre de su primer hijo.

Mery y Maribel iban juntas al colegio Pureza de María de Manacor y se hicieron muy amigas. Sin embargo, la relación con Rafa comenzó después, cuando el deportista empezó a dar sus primeros pasos en la elite del tenis mundial.

Se los vio juntos por primera vez en 2005, precisamente en el año en que Nadal ganó el primero de sus 14 títulos en Roland Garros. Desde entonces, la presencia de Mery es una constante en las citas importantes de su compañero de vida. Aunque ambos prefieren mantener sus respectivos espacios.

En enero de 2019, luego más de 14 años de noviazgo, anunciaron su compromiso y se casaron el 19 de octubre de ese año en una boda absolutamente íntima en la finca Sa Fortalesa de Mallorca, un lugar de ensueño rodeado de mar cuyo origen se remonta al siglo XVII.