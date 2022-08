Rafael Nadal volvió a jugar después de 42 días, perdió en Cincinnati y ahora buscará llegar bien al US Open

Rafael Nadal volvió a competir después de 42 días , tras lidiar con una lesión abdominal. La presencia del español, dos veces campeón de Grand Slam en la actual temporada (en Australia y Roland Garros), fue la máxima atracción de la jornada nocturna de miércoles en el Masters 1000 de Cincinnati (estado de Ohio). Sin embargo, el actual número 3 se despidió muy pronto , en su debut en la segunda ronda: el croata Borna Coric (actual 152°, 12° en 2018) se impuso por 7-6 (9-7), 4-6 y 6-3, en 2h51m.

“No he jugado mi mejor partido. Es algo que puede suceder. Tradicionalmente este torneo ha sido complicado para mí [NdR: lo ganó únicamente en 2013 y no competía en Cincinnati desde 2017]. Así que al volver tras un período duro, es algo sencillo de aceptar”, expresó Nadal, cuyo último partido había sido el 6 de julio, en los cuartos de final de Wimbledon, ante Taylor Fritz (luego de derrotar al estadounidense no se presentó en las semifinales ante Nick Kyrgios). Nadal no aprovechó dos pelotas de set en el tie-break del primer parcial; se recuperó en el segundo, pero en el set definitivo Coric logró un quiebre, dio un paso adelante y se llevó un éxito especial (el más valioso desde que en marzo regresó al tour luego de sufrir una cirugía de hombro derecho, en mayo de 2021).

Rafael Nadal perdió en su debut en Cincinnati, ante Coric Dylan Buell - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es difícil tomar muchas cosas positivas. Necesito mejorar, practicar, devolver mejor. Necesito días, esa es la verdad. Tuve mis oportunidades al principio, tuve dos importantes pelotas de set que jugué muy mal en golpes más o menos fáciles (...) Cuando vuelves de una lesión, si ganas el primer partido las cosas mejoran. Pero no fue así hoy (por ayer). Es obvio que no estaba preparado para ganar el partido y hay que reconocer a Borna, que jugó de forma muy valiente. Pierdes y avanzas, ya conozco el camino. Lo principal para mí es mantenerme sano. Ha sido una lesión difícil de manejar”, amplió Rafa, cuyo próximo desafío será el US Open , que comenzará en once días (el lunes 29/8).

Nadal, que tiene buenas opciones para alcanzar la cima del ranking luego del Abierto de los Estados Unidos (el ruso Daniil Medvedev, actual número 1, defiende los 2000 puntos del título del año pasado), dijo no sentirse del todo cómodo. “Es difícil de analizar (la situación física). Cuando tienes una cicatriz, la sientes porque no tienes mucha flexibilidad y no sabes si algo no está bien. Voy a hacerme algunas pruebas para confirmar que todo está como queremos. Pero soy positivo, tuve una semana de entrenamientos aquí y tuve prácticas mucho mejores que el partido de hoy, honestamente. Tengo que empezar a estar en modo Grand Slam, practicando para ser competitivo desde el principio”.

"No estaba preparado", dijo Nadal, luego de su derrota ante Coric en Cincinnati Dylan Buell - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mallorquín, cuatro veces campeón en Flushing Meadows (2010, 2013, 2017 y 2019), expresó: “Necesito mirar adelante y comenzar a pensar en la energía que los aficionados me dan en Nueva York. Es un lugar muy especial para mí y lo disfruto. Allí he vivido momentos inolvidables y voy a dar lo mejor cada día para llegar preparado”. Sin la presencia del 21 veces campeón de Grand Slam, el serbio Novak Djokovic (no está vacunado contra el Covid-19 y, por ende, por el momento no está autorizado para ingresar en los Estados Unidos), Nadal tendrá la chance se seguir aumentando el récord (este año comenzó con 20 trofeos grandes y, tras su éxito en Melbourne y París, tomó distancia, con 22).

Coric, asimismo, estiró a 3-2 su historial ante Nadal. El jugador nacido hace 25 años en Zagreb ya lo había vencido en los cuartos de final de Basilea 2014 y en los octavos de final de Cincinnati 2016. El próximo rival del balcánico en el Masters 1000 estadounidense será el español Roberto Bautista Agut (19° del ranking).

