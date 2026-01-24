Jannik Sinner avanza en el Australian Open después de la aplicación de “calores extremos”

MELBOURNE.- Jannik Sinner tuvo que sobreponerse al calor y a los calambres para clasificarse este sábado a octavos de final del Abierto de Australia, donde no estará la japonesa Naomi Osaka, que decidió abandonar el certamen justo antes de su partido de 3ª ronda.

La jornada estuvo marcada por el calor asfixiante en Melbourne, lo que llevó a los organizadores a aplicar su “protocolo calores extremos” por primera vez en la quincena. Todos los partidos disputados en las canchas desprovistas de techo fueron interrumpidos, mientras el mercurio rondaba los 35°C y se alcanzaba el nivel máximo de 5 en la “escala de estrés término” implantada por el Abierto de Australia. Los partidos interrumpidos en las pistas anexas no se reanudaron hasta casi cinco horas después.

Jannik Sinner, después de superar a Eliot Spizzirri: un triunfo costoso Dita Alangkara� - AP�

Un N° 2 acalambrado

”Si quiero llegar lejos aquí y el resto de la temporada tengo que jugar (bien) cuando hace calor", declaró Sinner tras su victoria 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 contra el estadounidense Eliot Spizzirri (85º), que disputaba por primera vez el cuadro principal en Melbourne. “Primero tuve calambres en las piernas, después en el brazo, después por todos lados”, confesó el N°2 del mundo.

Hubo polémica, porque la acción se detuvo cuando el italiano perdía 1-3 en el tercer set; allí, la organización aplicó la regla de calor del torneo. Desde su regreso al court, el italiano dio vuelta el score, con lo que sobrevoló una sensación de favoritismo en beneficio del campeón de las dos últimas citas en Australia. La interrupción duró 10 minutos; fue entonces cuando cerraron el techo y pusieron el aire. Una pausa fundamental para que el italiano recuperara energías y terminara remontando un encuentro que se le estaba haciendo cuesta arriba, entre todos sus achaques.

El saludo final entre el N° 1 del mundo, Jannik Sinner y Eliot Spizzirri Dar Yasin� - AP�

“Hacía calor. Empecé a sentir calambres en el tercer set, que poco a poco se fueron. Ahora conozco un poco mejor mi cuerpo con algo de experiencia y trato de manejar ciertas situaciones mejor. Intenté relajarme un poco durante el tiempo que cerraron el techo, eso ayudó. Estaba solo, no había tratamiento. Me estiré, me tumbé cinco minutos, tratando de relajar los músculos y bajar un poco la temperatura corporal. Eso fue todo”, comentó el italiano.

¿Pero qué dice el reglamento?

La organización determinó unas normas que indican que los partidos masculinos y femeninos del torneo se detienen si se alcanza el nivel 5 en su escala. Los australianos fijaron una escala que va del nivel 1 al 5 y donde se miden cuatro parámetros:

1-Temperatura del aire

2-Calor radiante

3-Humedad

4-Velocidad del viento

Si se llega al nivel 5, los partidos deben pararse siempre que se alcance un número par en games o al término de un tiebreak. Por este motivo, el partido de Sinner se frenó con el 1-3. La prensa internacional que cubre el torneo publicó una foto de la pantalla que muestra la escala, en el momento en el que alcanza el nivel 5. En ese momento eran casi las dos y media de la tarde, justo en medio del partido entre Sinner y Spizzirri. De esta forma, el debate quedó cerrado a favor de la legalidad de la suspensión parcial del match.

El protocolo de calor alcanzó el nivel 5: ése fue el motivo de la suspensión parcial de la jornada y el cerramiento del techo del partido de Sinner

Así, en busca de un quinto título de Grand Slam, el italiano se enfrentará el lunes a su compatriota Luciano Darderi (25º) por una plaza en cuartos de final. Un tercer jugador italiano también se metió entre los 16 mejores: Lorenzo Musetti (5º), que eliminó al checo Tomas Machac (24º) 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 en 4 horas 27 minutos.

“Con el calor sabía que sería una gran pelea”, subrayó Musetti, semifinalista en Wimbledon en 2024 y de Roland Garros en 2025, pero clasificado el sábado para su primer octavo de final en Melbourne. Musetti se enfrentará el lunes al estadounidense Taylor Fritz (9º), que puso fin al último Abierto de Australia para el veterano suizo Stan Wawrinka (139º del mundo con 40 años) con un 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4.

El triple vencedor de torneos de Grand Slam recibió un breve homenaje al final de su partido, que concluyó saboreando una cerveza con el director del torneo Craig Tiley.

El gesto de Spizzirri

Lo mejor de la victoria de Sinner