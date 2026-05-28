Las mejores fotos de las vacaciones de Jimena Barón en Europa: festejo de cumpleaños y una tradición bajo el agua

Jimena Barón es fanática de recorrer el mundo. Cada vez que puede organiza viajes nacionales e internacionales para pasar unos días de descanso y relax. Esta vez eligió como destino el Viejo Continente. Armó las valijas junto a su pareja Matías Palleiro y su hijo Arturo de 11 meses y partieron rumbo a una aventura con varias escalas: primero estuvieron en Alemania, luego en Suecia y después en Suiza. Fiel a su estilo, la actriz compartió las mejores postales de una experiencia única.

Las vacaciones familiares arrancaron a mediados de mayo. En esta oportunidad, Morrison “Momo” Osvaldo, el hijo de 12 años de Barón y Daniel Osvaldo, no los acompañó, puesto que está en etapa escolar. Visitaron Alemania, donde disfrutaron de visitas al Castillo de Heidelberg y a la ciudad de Gengenbach y posaron frente a la Torre Merku.

Arturo y Jimena felices an Alemania (Foto: Instagram @jmena)

Jimena Barón viajó con Matías Palleiro y Arturo a Europa (Foto: Instagram @jmena)

El pequeño Arturo se mostró feliz jugando en el césped e incluso durante el viaje fue apodado como Hansel, el personaje del clásico cuento de los hermanos Grimm. “Prepárense para ver a Hansel en el bosque”, expresó Jimena en un video y, acto seguido, Palleiro levantó a su hijo en brazos para que quedara justo delante de un cuadro de un bosque que estaba en su habitación y el pequeño no paraba de reírse.

El pequeño Arturo feliz disfrutando del paisaje (Foto: Instagram @jmena)

El viaje incluyó varias actividades al aire libre, paseos y visitas a sitios icónicos (Foto: Instagram @jmena)

Como siguiente parada eligieron Suecia, donde el 24 de marzo la ex Casi Ángeles celebró su cumpleaños número 39. “La vida se pone mejor cuando no solo te hace feliz vivirla, sino contemplarla. Bienvenidos 39. ¡Qué peliculón!”, festejó.

El tour gastronómico incluyó un almuerzo con pizza (Foto: Instagram @jmena)

Momento de relax y mascarillas faciales (Foto: Instagram @jmena)

Sus días de cumpleaños incluyeron una tradición local. Acompañados por Peter, un amigo, fueron a Torekov para hacer el “morgondopp”. “Es una costumbre sueca muy arraigada en la que la gente camina desde la costa hasta el final de un muelle en bata para lanzarse directamente al agua, ya sea en verano o en pleno invierno”, explicó Barón. Llevaron el cochecito de Arturo en medio de los pastizales y las piedras y con una temperatura de 3 grados.

La actividad acuática de Jimena Barón en Suecia

Una vez que llegaron al muelle, se metieron en el agua helada. Primero lo hizo su amigo Peter, luego Matías y por último Jimena. Bajó las escaleras con cuidado para acostumbrarse a las bajas temperaturas y terminó sumergiéndose no una, sino dos veces. “Está bueno”, admitió. “Tradiciones son tradiciones. ¡El frío! Pero por alguna razón es una experiencia espectacular y después te sentís increíble, llena de energía”, comentó.

Palleiro y Barón enamorados en Suiza (Foto: Instagram @jmena)

Madre e hijo a pura diversión (Foto: Instagram @jmena)

Su tercer destino fue Suiza, que incluyó varias actividades alrededor del lago de los Cuatro Cantones. Pasaron por la ciudad de Lucerna, apreciaron las montañas nevadas y estuvieron en contacto directo con la naturaleza. Una de las cosas que más los fascinaron fueron los animales: vieron desde vacas hasta cisnes. En el medio, pasaron un día en Italia.

Durante el viaje, estuvieron rodeados de naturaleza y en contacto con los animales (Foto: Instagram @jmena)

La familia visitó Alemania, Suecia y Suiza y pasó un día en Italia (Foto: Instagram @jmena)

La agenda además incluyó un tour gastronómico en el que degustaron desde pizza hasta fondue de queso con aceitunas, pan y jamón crudo. También aprovecharon para relajarse y hacer una noche de mascarillas faciales en el hotel. “Suiza (y un día en Italia). Y estos compas todoterreno que me llenan el corazón de felicidad”, expresó Jimena Barón, feliz con la posibilidad de disfrutar de unos días especiales llenos de aventuras, rica comida y nuevos momentos para atesorar, junto a dos de sus tres amores.