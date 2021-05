Jorge Bermúdez y su enigmático tuit en la previa del partido de Boca - Lanus

El exfutbolista Jorge Bermúdez despertó al Mundo Boca aún antes del mañanero encuentro de su equipo con un tuit que dejó más preguntas que respuestas. “Es difícil imaginar una manera más tonta o peligrosa de tomar las decisiones que encargarlas a las personas que no pagan el precio por equivocarse”, escribió Bermúdez en su red social.

Las palabras de Bermúdez ven la luz en el contexto de la álgida situación social que atraviesa su país de origen, Colombia, donde miles de manifestantes salieron a la calle este fin de semana para protestar por la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Iván Duque, y que incluye, entre otras medidas, el aumento del Impuesto al Valor Agregado en servicios esenciales.

A su vez, la publicación del “Patrón” llega solo dos días después de la frustrada negociación de la institución xeneize con el futbolista uruguayo Edinson Cavani, quien según la prensa europea, habría decidido jugar una temporada más en Manchester United.

El excapitán colombiano es uno de los tres integrantes del Consejo de fútbol, el departamento de la institución de La Ribera responsable de ese deporte.

Antecedentes de Jorge Bermúdez

Las declaraciones de Bermúdez suelen no pasar desapercibidas por su alto voltaje. En la conferencia de prensa de presentación del futbolista peruano Carlos Zambrano, el dirigente señaló que se trataba de un defensor “de verdad” y “con categoría”, en lo que pareció un tiro por elevación al resto de los centrales del plantel. Sin embargo, la intervención más delicada del “Patrón” fue un audio filtrado donde se refiere a una foto de Carlos Tevez con el expresidente Daniel Angelici.

En el marco de las negociaciones por la renovación de su contrato, Bermúdez había señalado que, antes de la asunción de la nueva dirigencia, Carlos Tevez era “un exjugador”. En el mismo sentido fueron las declaraciones de su colega Raúl Cascini, quien recientemente, se disculpó por sus dichos. Sin embargo, el también periodista deportivo colombiano no se desdijo, a pesar del rechazo que generaron sus palabras. “No me arrepiento”, indicó.

