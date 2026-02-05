Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fechas, deportes y todos los argentinos que compiten

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 tendrán su Ceremonia Inaugural este sábado en el mítico estadio italiano San Ciro, con la que se oficializará el inicio de un evento que tiene competencias desde el 4 de febrero y que se extenderá hasta el día 22.

La actividad se puede ver en vivo en la Argentina a través de la plataforma digital de Claro Sports, que emite diferentes competencias a través de su canal de You Tube.

A flying visit to check out the half-pipe venue ahead of #MilanoCortina2026 📹❄️



Who are you most excited to see dropping in at Livigno? 🏂⛷️🤩 pic.twitter.com/7ELJikoU6f — The Olympic Games (@Olympics) February 5, 2026

La particularidad de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 es que se realiza por primera vez en una región, el norte de Italia, y no en una ciudad específica. Se trata de una postura adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y que se extenderá a futuras ediciones.

En Milano-Cortina participan 93 delegaciones de diferentes países en las 16 disciplinas. Entre ellas está la Argentina con ocho deportistas, siete esquiadores -tres de ski alpino y cuatro de ski de fondo- y una corredora de luge: los abanderados Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra; Tiziano Gravier, Nicole Begué, Mateo Sauma, Verónica Ravenna, Nahiara Díaz y Agustina Groetzner.

La delegación argentina en Milano-Cortina 2026 es la más numerosa desde Turín 2006 y buscará obtener la primera medalla de la historia. El mejor resultado nacional fue un 4° puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz 1928, donde contó con dos equipos de bobsleigh. Lo saliente es que en todas las citas hubo al menos un representante albiceleste.

Tiziano Gravier es el argentino más famoso que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno

Deportes en los Juegos Olímpicos de Invierno

Esquí Alpino.

Biatlón.

Bobsleigh.

Esquí de fondo.

Curling.

Patinaje artístico.

Esquí acrobático.

Hockey sobre hielo.

Luge.

Combinada nórdica.

Patinaje de velocidad en pista corta.

Skeleton.

Salto de esquí.

Esquí de montaña.

Snowboard.

Patinaje de velocidad.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se juegan en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo

La agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sábado 7 de febrero

9 20 km Skiathlon: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo.

Domingo 8 de febrero

7.30 Descenso: Nicole Begué en esquí alpino.

Lunes 9 de febrero

17 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge.

18.35 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge.

Martes 10 de febrero

6.30 Combinada alpina: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.

5.15 Qualy sprint: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino.

5.45 Qualy sprint: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo.

17 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge.

18.35 Final Individual femenino luge: Verónica Ravenna en caso de clasificar entre los 20 primeros.

Miércoles 11 de febrero

7.30 Super G: Tiziano Gravier en esquí alpino.

Jueves 12 de febrero

7.30 Super G: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.

9: 10 km libre: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

Viernes 13 de febrero

7.45 10 km libre: Franco Dal Farra y y Mateo Sauma en esquí de fondo

Sábado 14 de febrero

6 Slalom gigante: Tiziano Gravier en esquí alpino

Domingo 15 de febrero

6 Slalom gigante: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino

Lunes 16 de febrero

6 Slalom: Tiziano Gravier en esquí alpino

Miércoles 18 de febrero

5.15 Sprint por equipo femenino: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

5.45 Sprint por equipo masculino: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo

6 Slalom: Francesca Baruzzi en esquí alpino

Sábado 21 de febrero

7 Salida en masa: Franco Dal Farra en esquí de fondo