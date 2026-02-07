A sus 41 años, Lindsay Vonn busca lo imposible: una medalla olímpica con el ligamento roto y una rodilla de titanio

A los 41 años, la estadounidense Lindsay Vonn sólo quiere reescribir la historia. Su alimento es la adrenalina. Desafiar los límites, pero ya no los de la pista Olimpia de Cortina D’Ampezzo, donde este domingo correrá su último descenso, sino los de su propio cuerpo. La “Reina de la Velocidad”, como se la conoce, competirá con el ligamento cruzado anterior izquierdo roto y una prótesis de titanio en la rodilla derecha.

“Mañana [por este domingo] me colocaré en la puerta de salida sabiendo que soy fuerte. Sabiendo que creo en mí misma. Sabiendo que las probabilidades están en mi contra debido a mi edad, a la falta de ligamento cruzado anterior y a mi rodilla de titanio, pero sabiendo que sigo creyendo. Y, por lo general, cuando las probabilidades están más en mi contra, saco lo mejor de mí misma”, escribió Vonn en una larga publicación en su perfil de Instagram.

“Mañana [por este domingo] correré mi última prueba olímpica de descenso y, aunque no puedo garantizar un buen resultado, sí puedo garantizar que lo daré todo. Pero pase lo que pase, ya he ganado. El aluvión de amor y apoyo que he recibido en los últimos días ha sido abrumador, en el mejor sentido de la palabra. Me ha dado energía y me ha ayudado más de lo que puedo describir. Gracias”, completó.

Pase lo que pase en la carrera, Vonn ya era una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina. La estadounidense se había retirado en 2019 y volvió el año pasado con la prótesis para calmar los dolores de la rodilla derecha. Una caída la semana pasada en Crans Montana (Suiza) le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior en la otra rodilla. Y también se lesionó el menisco.

Sin embargo, Vonn siguió adelante. Ella misma cuenta que sus padres le enseñaron a ser resiliente. “Mi madre, que me cuida desde arriba, me enseñó el poder de la positividad y la resiliencia. Mi padre, que estará viendo la carrera desde las gradas con mi familia y amigos, me enseñó el trabajo duro y la fortaleza mental”, escribió en Instagram.

Vonn tuvo el viernes y el sábado dos entrenamientos en la pista que será escenario de su último descenso. Los transcurrió sin inconvenientes. “Ella sabe que va a tener que ir fuerte mañana [por este domingo], el resto de chicas lo harán. Es el descenso olímpico, no te vas a ir de aquí con una medalla si no das el máximo. Pero creo que está preparada para eso”, aseguró este sábado el exesquiador noruego Aksel Lund Svindal, que es su entrenador, citado por la agencia AFP.

Nothing makes me happier!! First training run today at 10:30am CET. I’m bib #10. Let’s go!! pic.twitter.com/VlZ4YK3eos — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 6, 2026

“Era importante para ella estar en los esquíes hoy, ya que las condiciones eran diferentes” a las del viernes, explicó Svindal, que estima que el domingo se parecerá más a la meteorología de este sábado. En el entrenamiento del sábado Vonn fue tercera, a 37 centésimas de su compatriota Breezy Johnson y a 16 centésimas de la alemana Kira Weidle-Wikelmann. Claro que estos registros deben tomarse con pinzas: son tiempos de práctica y no de competencia oficial.

Vonn, campeona olímpica de descenso en Vancouver 2010 además de bronce en supergigante en 2010 y en descenso en 2018, tiene además previsto competir la próxima semana en la combinada por equipos (martes) y el supergigante (jueves).

La estadounidense Lindsey Vonn en acción durante el entrenamiento oficial de descenso femenino de esquí alpino Robert F. Bukaty - AP

Las lesiones ya frenaron a la esquiadora de Minnesota en una ocasión, obligándola a renunciar a los Juegos de Sochi 2014 (rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha). En los Juegos de Turín 2006 sufrió una caída importante en el entrenamiento previo al descenso, que también la frenó. Pero en esta ocasión, toda su semana ha estado orientada a participar y luchar por el podio.

“Nada me hace más feliz. Nadie hubiera creído verme aquí... ¡pero lo he logrado! Estoy aquí y sonriendo. Solo yo sé lo feliz que estoy. No voy a desperdiciar esta oportunidad”, prometió el viernes en un mensaje en Instagram.

Nacida en Minnesota hace 41 años, Lindsay Vonn hará historia si termina en el podio en la final del descenso alpino: será la medallista olímpica de invierno más veterana de la historia ODD ANDERSEN� - AFP�

Los libros de historia se rendirán ante Vonn si consigue la cuarta medalla olímpica de su carrera -suma un oro y dos bronces-: se convertiría en la mujer más veterana en colgarse un metal olímpico. Superará en esa estadística a... la propia Lindsay Vonn: tenía 37 años cuando fue bronce en el descenso en Pyeongchang 2018. En caso de ubicarse entre las tres primeras, Vonn destronará en la estadística a al francés Johan Clarey, quien tenía 41 años -pero era más joven que Vonn hoy- cuando ganó la medalla de plata en el descenso alpino en 2022.

El viernes, Vonn se enfrascó en un intercambio online con el médico Brian Joseph Sutterer. “Lo que está haciendo ahora no sería tan sorprendente en un deportista de élite cuya rodilla ya funcionaba como si tuviera el ligamento cruzado anterior roto desde el principio. Cuando se oyen historias sobre ‘fulano jugó durante años con el ligamento cruzado anterior roto’, se trata de algo crónico, lo que significa que el cuerpo tiene tiempo para adaptarse y reeducar los músculos para sostener la rodilla”, dijo Sutterer, sugiriendo que, en realidad, Vonn ya corría con el ligamento destrozado.

La esquiadora estadounidense Lindsay Vonn también tiene un pasado como modelo Archivo

Fiel a su estilo, la esquiadora replicó. “¡Gracias, doc! Mi ligamento cruzado anterior funcionaba perfectamente hasta el viernes pasado. Que te parezca imposible no significa que no sea posible. Y sí, mi ligamento cruzado anterior está roto al 100%. No al 80% ni al 50%. Está roto al 100%“, sentenció. Contra todos y contra todo, Vonn correrá. Pase lo que pase, su legado como una de las esquiadoras más importantes de la historia quedará intacto. Vonn sólo busca más gloria.

(Con información de la agencia AFP).