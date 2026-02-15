El fondista Johannes Klaebo establece nuevo récord de títulos olímpicos de invierno con su noveno oro

El noruego Johannes Klaebo elevó a nueve el récord de oros olímpicos en los Juegos de Invierno, todos los deportes incluidos, al proclamarse campeón con su equipo nacional en la prueba de relevos de esquí de fondo 4 x 7,5 kilómetros de Milán-Cortina, este domingo en el Val di Fiemme.

El fondista de 29 años, que acumula ya cuatro medallas de oro en cuatro pruebas de las seis que tiene en su programa, deja atrás a los tres compatriotas con los que había igualado a ocho oros el viernes, dentro de un contexto histórico. Se trata de los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el exbiatleta Ole Einar Bjoerndalen, todos ellos ya retirados.

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo compitiendo durante el relevo masculino de 4 x 7,5 km de esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Estadio de Esquí de Fondo Tesero en Lago di Tesero (Val di Fiemme), JAVIER SORIANO� - AFP�

En la prueba por equipos de este domingo, Francia se quedó con la medalla de plata y la anfitriona Italia con la de bronce.

En una jornada con cielo azul, después de que la lluvia del sábado provocara varias caídas en la prueba femenina, Noruega hizo toda la carrera en cabeza. Ayudado por el buen trabajo de sus compañeros Emil Iversen, Martin Nyenget y Einar Hedegart, la estrella Klaebo, último relevista del equipo noruego, gestionó bien la ventaja, sin asumir riesgos.

Después de este cuarto oro en Italia, la “Cometa de Trondheim” sigue adelante en su objetivo de hacer un inédito pleno de seis títulos en Milán-Cortina, como ya consiguiera en el Mundial del año pasado en su país. Le quedan dos pruebas por disputar en Italia: el sprint por equipos del miércoles y los 50 kilómetros del sábado, y en ambas será favorito a la victoria.

La comparación con los campeones en los Juegos Olímpicos de verano

Con su victoria de este domingo, en el ámbito global, Klaebo se sentó en la mesa de otros mitos, laureados todos ellos en Juegos Olímpicos de verano y cada uno con nueve medallas de oro: el atleta finlandés Paavo Nurmi, la gimnasta ucraniana de la extinta Union Soviética Laris Latynina, los nadadores estadounidenses Katie Ledecky y Mark Spitz y su compatriota el atleta Carl Lewis.

Klaebo puede superar a este elenco de legendarias estrellas el próximo miércoles, jornada en la que podrá igualar otro récord: el de oros en una misma cita invernal, en posesión del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden. Gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, de los Juegos de Lake Placid’80.

History made! 🥇🤯



Johannes Høsflot Klæbo is redefining what it means to dominate on snow!



With nine Winter Olympic gold medals, he now has more than any other athlete 🔥#MilanoCortina2026 | #Olympics | @FISCrossCountry pic.twitter.com/oJFW3lOhbv — The Olympic Games (@Olympics) February 15, 2026

Si hace pleno en estos Juegos, Klaebo también mejorará a Heiden en la cita de Milán-Cortina d’Ampezzo.

Lejos le quedará la plusmarca absoluta del olimpismo, la de Michael Phelps, el ‘tiburón de Baltimore’, que llenó de imaginaria sangre las piscinas, al ganar para Estados Unidos 23 oros, tres platas y dos bronces.

Los deportistas con más títulos en los Juegos Olímpicos de Invierno:

Con 9 oros:

Johannes Klaebo(Noruega/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026). Todavía activo.

Con 8 oros:

Marit Bjoergen (Noruega/esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Ole Einar Bjoerndalen (Noruega/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

Bjorn Daehlie (Noruega/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998)

Con 6 oros:

Ireen Wüst (Países Bajos/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 6 oros.

Martin Fourcade (Francia/biatlón, 2010, 2014, 2018)

Viktor An (Corea del Sur+ Rusia/patinaje short-track, 2006, 2010, 2014)

Tobias Wendl (Alemania/luge, 2014, 2018, 2022)

Natalie Geisenberger (GER/luge, 2010, 2014, 2018)

Liubov Iegorova (CEI+Rusia/esquí de fondo, 1992, 1994, 2002): 6 oros. Lidia Skoblikova (URSS/patinaje de velocidad, 1960, 1964)

Los deportistas con mayor número de medallas en los JJOO de Invierno:

1. Marit Bjoergen (Noruega/esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 15 medallas (8 oro, 4 plata, 3 bronce)

2. Ole Einar Bjoerndalen (Noruega/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 14 medallas (8 oro, 4 plata, 2 bronce)

3. Ireen Wüst (Países Bajos/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 13 medallas (6 oro, 5 plata, 2 bronce)

3. Arianna Fontana (Italia/patinaje short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026): 13 medallas (3 oros, 5 plata, 5 bronce) - Todavía en activo

4. Bjorn Daehlie (Noruega/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 12 medallas (8 oro, 4 plata, 0 bronce)

5. JohannesKlaebo(Noruega/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026): 11 medallas (9 oro, 1 plata, 1 bronce - Todavía en activo)

6. Raisa Smetanina (URSS+CEI/esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992): 10 medallas (4 oro, 5 plata, 1 bronce)

6. Stefania Belmondo (Italia/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002): 10 medallas (2 oro, 3 plata, 5 bronce)

7. Liubov Iegorova (CEI+Rusia/ski de fond, 1992, 1994, 2002): 9 medallas (6 oro, 3 plata, 0 bronce)9. Claudia Pechstein (GER/patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce).

7. Johannes Thingnes Boe (Noruega/biatlón, 2014, 2018, 2022): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce)

NOTA: el deportista con más medallas y más títulos en la historia de los Juegos Olímpicos, incluyendo los de verano, es el nadador estadounidense Michael Phelps, que entre 2004 y 2016 se colgó 28 medallas, 23 de ellas de oro.