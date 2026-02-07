En qué canal pasan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 hoy

Con la Ceremonia de Apertura realizada este viernes en el mítico estadio San Siro de Milán, Italia, comenzaron oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. Se extenderán hasta el 22 de febrero y la única forma de seguir todos el evento multidisciplinario en vivo desde la Argentina es a través del canal de YouTube de Claro Sports, con una suscripción mínima.

Participan 93 delegaciones de distintos países, con Estados Unidos liderando en número de representantes con 235 atletas. La Argentina cuenta con ocho deportistas: Francesca Baruzzi (esquí alpino), Franco Dal Farra (esquí de fondo), Tiziano Gravier (esquí alpino), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo).

Tiziano Gravier es uno de los ocho atletas argentinos que participan de Milan-Cortina 2026

Cómo ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Todos los eventos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, incluida la inauguración -realizada este viernes- y la Ceremonia de Clausura -será el domingo 22 de febrero en el Arena de Verona, se pueden ver en vivo por streaming a través del canal de YouTube de Claro Sports, aunque es obligatorio suscribirse (el promedio de costo es de unos 3 mil pesos argentinos).

La actividad en territorio italiano comenzó el miércoles, dos días antes de la Ceremonia de Apertura. Hasta el momento únicamente se entregaron medallas en la prueba de descenso masculino de esquí alpino. Allí, el suizo Franjo von Allmen se quedó con la medalla de oro, y los italianos Giovanni Franzoni y Dominik Paris, que se adjudicaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

Franjo von Allmen (centro), Giovanni Franzoni (izquierda) y Dominik Paris (derecha), los primeros medallistas de este 2026 JEFF PACHOUD� - AFP�

La participación argentina en Milán-Cortina se hace esperar. Las primeras en decir presente serán Baruzzi y Begué, que harán la prueba de descenso de esquí alpino este domingo entre las 7.30 y las 9.40 (horario argentino). Más tarde, Dal Farra y Sauma participarán de los 10km + 10km Skiathlon de esquí de fondo, con la ilusión de tener una buena actuación. El resto de los atletas albiceleste debutarán la próxima semana.

Medallero histórico de los Juegos Olímpicos de Invierno