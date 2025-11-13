Golpe de timón en los Juegos Olímpicos: el cambio de programación para Los Angeles 2028 que nadie esperaba

Los Angeles 2028 marcará un cambio rotundo en lo que es habitual para los Juegos Olímpicos. Porque será un día de apertura lleno de acción para las mujeres más rápidas del mundo. Un auténtico “Supersábado”.

Como parte de un cambio en el calendario para los Juegos de 2028, el atletismo y no la natación, como era clásico, dará inicio a los Juegos Olímpicos. Al publicar el calendario detallado este miércoles, los organizadores revelaron que el primer día en el Coliseo de Los Ángeles, el 15 de julio, incluirá las tres rondas de los 100 metros femeninos.

Las velocistas normalmente corren un máximo de dos carreras en un día en un evento importante. Es un cambio con el que los hombres no tendrán que lidiar, pero para un grupo de mujeres que podría incluir a las dos últimas campeonas mundiales, Sha’Carri Richardson y Melissa Jefferson-Wooden, y la campeona olímpica Julien Alfred, se les está dando casi tres años para prepararse.

Shana Ferguson, jefa de Deportes de LA28, destacó la voluntad de “empezar estos Juegos con fuerza, será fascinante. Queremos comenzar el primer día con una exhibición de las mujeres más rápidas del mundo”, explicó. Un día después será el momento de comprobar quién es el hombre más veloz.

La causa principal del cambio

La natación tradicionalmente ha dado inicio a los Juegos de Verano, pero debido a que la ceremonia de apertura se llevará a cabo en el Estadio SoFi, al igual que la competencia de natación, los organizadores decidieron hacer el cambio. No era factible instalar la piscina en el estadio tan rápidamente después de la ceremonia.

Janet Evans, quien ganó cuatro medallas de oro olímpicas en 1988 y 1992, y es presidenta de la comisión de atletas de LA28, dijo que la perspectiva de nadar en lo que se considera el mejor estadio nuevo de Los Ángeles, frente a 38.000 fanáticos es una oportunidad que su deporte aceptó. “Es genial tener a 38.000 personas viendo mi deporte favorito”. Además, los nadadores a menudo se ven obligados a perderse la apertura porque compiten al día siguiente.

Sha’Carri Richardson, imparable

Sha'Carri Richardson is UNSTOPPABLE.



10.88 in the 100m with an untied shoe. 😳 #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/Hc8wFRcSFg — NBC Sports (@NBCSports) June 22, 2024

“Probablemente podría contar con mis manos los nadadores que conozco que realmente han asistido a las ceremonias de apertura”, dijo Evans.

“Ser el evento estrella en la primera noche de competencia en el histórico Coliseo Memorial de Los Ángeles causó emoción cuando se lo presentamos a los atletas. La mayoría dijeron: ‘Sólo avísame. Avísame con anticipación, y comenzaré a entrenar para correr tres 100 en un día’”, enfatizó Evans.

La gran perjudicada

El calendario también hace prácticamente imposible que Sydney McLaughlin-Levrone intente el doblete en los 400 metros y los 400 con vallas. McLaughlin-Levrone es la poseedora del récord mundial y campeona defensora en dos ocasiones en las vallas. Se tomó un año libre de eso para correr en los 400 metros llanos este año, donde en los campeonatos mundiales se convirtió en la primera corredora desde 1985 en correr la vuelta en menos de 48 segundos (47.78). La segunda clasificada, Marileidy Paulino, también rompió los 48s.

El entrenador de McLaughlin-Levrone, Bobby Kersee, había insinuado la posibilidad de que ella intentara el doblete. En el pasado, más notablemente en 1996 cuando Michael Johnson ganó los 200 y 400, los organizadores han adaptado el calendario olímpico para permitir que los atletas de pista destacados intenten obtener medallas adicionales.

No esta vez, sin embargo. Las semifinales de los 400 con vallas y la final de los 400 metros están programadas para el 20 de julio.

Sydney McLaughlin-Levrone, en acción

🏃‍♀️ SYDNEY MCLAUGHLIN-LEVRONE 🇺🇸 EN 2025 :



100M - 11.21 (125)

100M HAIES - 12.70 (27)

400M - 47.78 AR NR (1)

400M - 52.07 (2)



It’s Sydney’s world. We’re just living in it ! 👑🐐✨



🎥 jingjie.jj (IG) #Athlétisme pic.twitter.com/ucC3xSTPHK — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) October 12, 2025

La jefa de Deporte y Entrega de Juegos, Shana Ferguson, dijo que Los Ángeles consultó con World Athletics al diseñar el calendario.

“No puedo hablar directamente sobre el calendario de ningún atleta en particular o cómo él o ella está abordando los Juegos, pero estamos de la mano en el desarrollo de un calendario de competencias”, dijo Ferguson.

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles serán los más grandes de la historia con 51 deportes y 11.200 atletas. Comenzarán con la ceremonia de apertura el 14 de julio y terminarán el 30 de julio, con la ceremonia de clausura. En esta edición, los deportes de equipo femeninos serán también mayoría: 50,5% de mujeres en total.

La primera jornada de competición estará dedicada a las mujeres, con el mayor número de finales femeninas en un solo día: comenzará con el triatlón y culminará con los 100 metros, disputado desde las series hasta la final en un solo día.

El presidente de la federación internacional de atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, describió el calendario como “innovador, pero también respetuoso con la tradición”.

26 finales en otro Supersábado

Otra innovación será la penúltima jornada, el 29 de julio, que será otro “Super Sábado”, con 26 finales en 23 deportes de equipo e individuales; incluidos maratón, baloncesto, fútbol, ciclismo en pista, golf, natación y tenis de mesa. Entre los campeones olímpicos que se colgarán la medalla de oro ese día se encuentran los de atletismo, básquetbol, beach voley, boxeo, críquet -que regresa al programa olímpico luego de más de un siglo de ausencia-, golf, fútbol y tenis.

El último campeón olímpico en los Juegos de Los Angeles será coronado en natación: el relevo femenino 4x100m medley, justo antes de la ceremonia de clausura. También habrá sesiones nocturnas para escapar del calor californiano, especialmente en la equitación, en Santa Anita. Los organizadores han dispuesto que los maratones se disputen el último fin de semana: la carrera femenina el 29 de julio y la masculina el 30 de julio. Aproximadamente, 14 millones de entradas estarán disponibles el próximo año, añadieron los organizadores, sin precisar la fecha de apertura de la venta de boletos ni el precio. El proceso de reserva comenzará en enero de 2026.

Con información de AP y AFP