La seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno: robots, drones y un centro de comando cibernético

MILÁN -. Para las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno, que comienzan esta semana en el norte de Italia (Milan y Cortina D’Ampezzo), el momento de la medalla de oro llegará incluso antes de que las competiciones empiecen en serio.

La ceremonia inaugural del viernes atraerá a millones de espectadores y reunirá a una falange de dignatarios en el estadio San Siro de Milán para la gran inauguración de los Juegos. También lo convierte en un gran objetivo.

“Si los atacantes quieren alterar los Juegos, sabotearlos, la ceremonia inaugural es la mejor manera de hacerlo”, afirmó en una entrevista Franz Regul, que dirigió los esfuerzos de ciberseguridad para los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París.

Los carabineros italianos en Milán el domingo; la ciudad acoge este mes los Juegos Olímpicos de Invierno Maja Hitij/Getty Images

La ceremonia (cuyo inicio está previsto para el viernes a las 2 PM, hora local) contará con más de 1000 artistas que han dedicado cientos de horas a ensayar y que actuarán como tarjeta de presentación de Italia ante el mundo. Proteger el espectáculo, que también contará con eventos simultáneos en las sedes olímpicas de las montañas alrededor de Cortina y Livigno, requiere una de las operaciones de seguridad más grandes y complejas de la historia de Italia, en la que participan 6000 policías y personal de seguridad, así como una flota de drones y robots de vigilancia para realizar inspecciones.

“Nos entrenamos, nos preparamos para los Juegos y, en nuestro caso, durante la ceremonia inaugural, tenemos nuestra propia final olímpica”, dijo Regul. Recordó haber dado un suspiro de alivio cuando la mayor controversia en torno a la ceremonia inaugural de hace dos años en París se relacionó con la actuación artística y no con un fallo de seguridad.

Aun así, antes del amanecer del día de la ceremonia inaugural, un ataque saboteador interrumpió la red ferroviaria de alta velocidad de Francia, dejando varados a miles de viajeros y empañando un momento de gloria nacional. Ningún grupo reivindicó la autoría.

En 2018, un importante ciberataque provocó una interrupción sin precedentes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pieonchang, Corea del Sur. El ataque interrumpió el acceso a Internet y las transmisiones televisivas, dejó en tierra a los drones que debían formar parte de una elaborada puesta en escena y cerró el sitio web de los Juegos. También impidió a los espectadores imprimir sus entradas y asistir a la ceremonia, lo que provocó un número inusualmente alto de asientos vacíos.

Manifestantes protestaron contra la presencia de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno y mostraron su solidaridad con los ciudadanos de Minneapolis NurPhoto - NurPhoto

Ese ataque se atribuyó finalmente a Rusia, que, según el gobierno británico, había intentado disfrazarlo como un ataque perpetrado por Corea del Norte.

Las acciones de Rusia han sido una amenaza para los Juegos Olímpicos durante más de una década, desde que se destapó un programa de dopaje masivo patrocinado por el Estado que llevó a la prohibición internacional de que los atletas rusos representaran a su país en los principales eventos deportivos, prohibiciones que han continuado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Los rusos solo pueden competir en los Juegos de Milán-Cortina como atletas neutrales, sin llevar la bandera nacional.

Los intentos de Rusia de socavar los últimos Juegos han incluido ataques informáticos e incluso una elaborada campaña de desinformación antes de los Juegos Olímpicos de París, que incluyó un documental falso con una voz que pretendía ser la del actor Tom Cruise.

El Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena se encuentra protegido a pocos días del comienzo de los Juegos Olímpicos ALESSANDRO GRASSANI - NYTNS

Daniel Byman, director del Programa de Guerra, Amenazas Irregulares y Terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, dijo que los organizadores olímpicos se preocupan por las amenazas estatales “porque tienden a ser más hábiles y tienen más recursos”.

Sin embargo, aunque los expertos consideran que Rusia es una de las mayores amenazas estatales para la celebración segura de los Juegos Olímpicos, es el personal de seguridad de otra nación, Estados Unidos, el que ha preocupado a muchos italianos.

La revelación durante la semana pasada de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acompañarían a funcionarios estadounidenses a los Juegos Olímpicos desató una oleada de protestas en Italia, donde funcionarios y manifestantes han expresado su indignación por la conducta de los agentes del ICE durante la agresiva campaña de represión migratoria del gobierno de Trump en Minnesota.

Los funcionarios estadounidenses trataron de aclarar que las autoridades italianas son responsables de todas las operaciones de seguridad. Afirmaron que el contingente del ICE no llevará a cabo tareas de control migratorio, sino que procederá de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que a menudo colabora con socios internacionales en cuestiones de seguridad pública.

“El papel de la HSI en los Juegos Olímpicos será estrictamente consultivo y basado en la inteligencia, sin participación en patrullas ni en tareas de control”, afirmó Tilman J. Fertitta, embajador de Estados Unidos en Italia, en un comunicado la semana pasada.

Aun así, la presencia del ICE en Italia ha provocado la mayor crisis diplomática previa a los Juegos. El alcalde de Milán ha declaró que el Gobierno italiano debería bloquear al ICE, al que describió como una milicia dedicada a “actos delictivos”.

La reacción ha sido tan fuerte que los responsables olímpicos estadounidenses anunciaron esta semana que “Ice House”, un espacio de hospitalidad para los atletas estadounidenses en un hotel de Milán, pasaría a llamarse “Winter House”. El recinto “fue diseñado para ser un espacio privado libre de distracciones”, dijeron los organizadores en un comunicado.

Byman, exanalista de inteligencia del Gobierno estadounidense, dijo que no tenía conocimiento de la presencia del ICE en ninguna de las ediciones anteriores de los Juegos.

Para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos de París, considerados uno de los más exitosos de los últimos tiempos, los organizadores bloquearon al tráfico grandes zonas de la ciudad y desplegaron a miles de militares uniformados.

El plan de seguridad de los Juegos de Milán-Cortina también contará con robots capaces de inspeccionar zonas peligrosas o inaccesibles y, al igual que en París, con un centro de mando de ciberseguridad que funcionará las 24 horas del día y supervisará las redes olímpicas y las infraestructuras de transporte clave.