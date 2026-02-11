La violenta caída que sufrió la snowboarder Liu Jiayu en el halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno

El Snow Park de Livigno quedó enmudecido. La clasificación femenina de halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se detuvo durante casi diez minutos por la estremecedora caída de Liu Jiayu, una de las referentes del snowboard mundial. La atleta china, de 33 años, perdió el control en la recepción de su último truco, impactó con la cabeza y el cuello contra la nieve y debió ser retirada en camilla ante la preocupación generalizada.

El accidente ocurrió durante la segunda manga de clasificación. Liu Jiayu intentaba mejorar su puntuación para ingresar entre las 12 finalistas. En el tramo decisivo de su rutina, tras ejecutar un giro de alta rotación, la punta de su tabla se enganchó en la nieve al aproximarse a una de las paredes del halfpipe, la pista en forma de “U” de casi siete metros de altura donde las competidoras encadenan saltos y acrobacias. Ese desequilibrio la proyectó hacia adelante y la hizo impactar con violencia contra el borde.

Las imágenes oficiales mostraron a la snowboarder inmóvil durante varios minutos. El público guardó un silencio absoluto mientras el personal sanitario ingresaba a la pista, la estabilizaba y procedía a inmovilizarla sobre la nieve. Luego fue trasladada en un trineo de emergencia hacia el centro médico del complejo, en medio de un clima de conmoción.

Accidente snowboarder china Liu Jiayu.mp4

De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas difundidas por las agencias internacionales, no existirían indicios iniciales de lesión en la columna cervical. Sin embargo, los estudios se enfocan en descartar traumatismos derivados del fuerte impacto en la cabeza y el cuello. Hasta el momento, la delegación china no emitió un parte médico oficial completo.

En lo deportivo, la caída selló su eliminación. Liu Jiayu había sumado 62,75 puntos en la primera manga, registro que la ubicaba en el puesto 14. Necesitaba ascender al menos un lugar para acceder a la definición. Al no completar la segunda pasada, quedó fuera de la final programada para el jueves.

Así era atendida Liu Jiayu por los médicos de los Juegos Olímpicos de Invierno JEFF PACHOUD - AFP

La experimentada rider compite en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno. Su mejor resultado lo obtuvo en PyeongChang 2018, donde conquistó la medalla de plata. También fue campeona mundial en 2009 y durante más de una década se mantuvo entre las principales exponentes de la disciplina.

La prueba continuó tras la interrupción. La estadounidense Chloe Kim lideró la clasificación, seguida la representante de Japón, Shimizu Sara, con 87,50 puntos, y su compatriota Maddie Mastro, que anotó 86,00 puntos. La japonesa Judo Rise y la surcoreana Choi Gaon, de 17 años, lograron ubicarse entre las seis primeras también. No obstante, el foco permaneció en la salud de Liu Jiayu. Compañeras y rivales se mostraron visiblemente afectadas en la zona mixta, conscientes de la magnitud del golpe.

El traslado de Lui Jiayu por los asistentes médicos JEFF PACHOUD - AFP

El episodio volvió a poner en escena el riesgo extremo que implica el halfpipe olímpico, una especialidad que exige precisión absoluta en cada recepción. En Livigno, la jornada quedó marcada por una imagen que recorrió el mundo y que transformó una instancia clasificatoria en una escena de tensión y expectativa por la evolución médica de una figura histórica del snowboard.