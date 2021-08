Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Cerca de un podio: la nadadora Daniela Giménez fue cuarta y logró un diploma

Fue su día inolvidable. Como lo habrá soñado más de una vez. La nadadora chaqueña Daniela Giménez, de 29 años, logró la mejor actuación de su carrera en los Juegos Paralímpicos al alcanzar la cuarta posición en la final de los 100 metros, estilo pecho - SB9 (amputados), en Tokio 2020. Con mucho orgullo, se llevó el diploma paralímpico, pero además estuvo muy cerca de meterse en el podio.

Giménez, que sufrió la amputación de una mano, primero impresionó en su serie al alcanzar la segunda posición, con un registro de 1m18s88/100, quedando en el tercer lugar de la clasificación general (avanzan los ocho mejores a la final). Y más tarde, superó su marca de la eliminatoria al señalar 1m18s70/100. Sólo 1s11/100 la separaron de la tercera, la australiana Keira Stephens, en una prueba ganada por la neerlandesa Chantalle Ned Zijderveld, con récord mundial: 1m10s99/100. Para Giménez, fue una linda manera de celebrar su reciente cumpleaños (fue el 20 de agosto) y una muestra de superación, luego del 7º puesto alcanzado en Río de Janeiro 2016.

#Natacion ¡Daniela Giménez y una actuación histórica!🇦🇷🏊



La chaqueña quedó a un puesto del podio en la final de los 100m pecho SB9 con 1:18.71. Es su mejor actuación, superando el séptimo lugar de Río 2016. Así, Argentina sumó su tercer diploma paralímpico en #Tokyo2020 . pic.twitter.com/5ZlG8R1O0f — Deportes Argentina (@DeportesAR) August 26, 2021

La nadadora, de 29 años, cumplió su objetivo. Este resultado va en el sentido de otras actuaciones suyas que indicaban que la chaqueña iba a tener una carrera auspiciosa. En los Juegos Paralímpicos Pekín 2008, cuando tenía 16 años, finalizó séptima en los 100 metros pecho. Luego, en el Mundial Paralímpico de pileta corta Río de Janeiro 2009, logró su mejor marca en 100 metros mariposa, 1m13s 44/100. En ese torneo, fue abanderada de la delegación argentina en la ceremonia inaugural.

Además de Daniela Giménez, en las últimas horas tuvieron actividad el ciclista Rodrigo López, las nadadoras Elizabeth Noriega y Nadia Báez y los tenistas de mesa María Garrone, Verónica Blanco, Mauro Depergola y Gabriel Copola.

#TenisDeMesa ¡Victoria de Gabriel Copola!🏓🇦🇷



En un partidazo, derrotó al tailandés Laowong por 3-2 (8-11, 11-9, 5-11, 11-9 y 20-18) para finalizar segundo en el Grupo C de la clase 3 y avanzar a los 8vos de final. pic.twitter.com/evvhlfMZcE — Deportes Argentina (@DeportesAR) August 26, 2021

Garrone y Copola ganaron sus segundos partidos, respectivamente. La primera lo hizo por 3-0 contra la 7ª jugadora del mundo, la francesa Isabelle Lafaye, y accedió a los cuartos de final, por lo que se aseguró un diploma paralímpico. “Estoy feliz de haber logrado uno de los objetivos por los que vine a Tokio”, declaró DeporTV. Por su parte, Copola derrotó al tailandés Anurak Laowong por 3-2 y avanzó a los octavos de final. En cambio, Blanco y Depergola fueron derrotados por 3-0, contra la croata Andela Muzinic y el serbio Mitar Palikuca, respectivamente.

En ciclismo, Rodrigo López finalizó noveno en la carrera clasificatoria de los 3000 metros individuales de la categoría C1. El cuatro veces campeón mundial registró 4m17s864/1000. El entrerriano de 42 años está en sus quintos Juegos Paralímpicos.

Elizabeth Noriega finalizó 12ª; le resta actuar en los 50 metros espalda.

En natación, además de Giménez, Elizabeth Noriega compitió en los 100 metros libre, finalizó séptima en serie con 1m35s46/100 y se ubicó 12º en la general. No logró acceder a la final, pero todavía le resta actuar en los 50 metros espalda. Nadia Báez, por su parte, compitió en los 400 libre y no le fue bien: resultó desclasificada. “Hubo un error de mi parte en cuanto a las cuestiones de reglamento”, declaró. Eso no le impedirá participar en los 50 metros libre, los 100 pecho y los 200 combinados.

LA NACION