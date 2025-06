Julián Álvarez anunció que va a ser papá junto a Emilia Ferrero: “Estamos muy contentos”

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y de la selección argentina, confirmó a la prensa que está esperando un hijo junto a María Emilia Ferrero, su pareja.

“Yo no dije nada”, comenzó Álvarez, en la rueda de prensa previa al partido contra Botafogo por el Mundial de Clubes. Ante la sorpresa, el delantero cordobés siguió: “Si, voy a ser papá. Todavía no anunciamos nada. No sé cómo salió por ahí...”.

Tras la felicitación del caso por parte de los periodistas presentes, el oriundo de Calchín, Córdoba, manifestó que tanto él como Emilia Ferrero están muy contentos, aunque intentó no desviar el foco de lo deportivo donde su equipo, el Atlético, deberá ganar para pasar de fase en el Mundial de Clubes.

La historia de amor de Julián Álvarez y María Emilia Ferrero

Julián Álvarez y María Emilia Ferrero se conocieron en la provincia de Córdoba. A sus 10 años, los dos coincidieron en Calchín, el pueblo donde nació el futbolista. Por ese entonces el papá y el abuelo de Ferrero eran de esa zona y, por ende, la joven pasaba gran parte de sus días por esas latitudes.

María Emilia Ferrero y Julián Álvarez

Lo que también incidió para el flechazo inicial fue compartir el mismo grupo de amigos. Tras largos meses de charlas, Álvarez y Ferrero comenzaron a frecuentar los mismos lugares y así construir una relación que se oficializó, recién, en el año 2022, cuando Julián empezó a ser reconocido en River.

Emilia Ferrero jugó gran parte de su vida al hockey sobre césped en el Club Atlético Barrio Parque de Córdoba y logró conectar, desde el espíritu deportivo, con el joven talento que años después lograría ser campeón del mundo con la selección argentina.

Julián Álvarez, Agustín Creevy y Emilia Ferrero en Italia

A pesar de la distancia geográfica, Álvarez y Ferrero decidieron dar un paso importante en la relación al convivir en Buenos Aires y, luego, con el traspaso al Manchester City, siguieron juntos en la ciudad inglesa. Fue ahí donde reafirmaron su amor, paseando por distintas ciudades europeas e integrando a sus familiares a su círculo íntimo.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero en una postal romántica

En Inglaterra, la pareja decidió mostrarse más seguido y las redes sociales permitieron conocer a María Emilia en profundidad. Con un salto radical en la carrera del delantero, quien se mudó a Inglaterra, un país completamente diferente a la Argentina, su pareja se acopló a su ritmo de vida, se aferró a la actividad física y se convirtieron el uno para el otro.

Julián Álvarez le dedicó romántica publicación a su novia Emilia Ferrero en París Instagram: @julianalvarez

Tras coronarse con la selección argentina en Qatar, Julián Álvarez cobró tal notoriedad en el mundo futbolístico que el Atlético de Madrid posó sus ojos en él, quien, por entonces, no tenía la titularidad deseada en el Manchester City y decidió emigrar.

Emilia Ferrero acompañó a Julián Álvarez a Londres instagram @emiliafferrero

En España, desde mediados del 2024, la pareja no solo sumó un nuevo país a su pasaporte, sino que también un integrante más: este domingo, el futbolista, en la previa al enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y Botafogo, por el Mundial de Clubes, afirmó que será papá.

Sus declaraciones al respecto dejó entrever la esencia de la pareja: perfil bajo, pocas declaraciones a la prensa y escasa información de la vida privada.