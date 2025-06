La China Suárez mostró su jugado cambio de look para la serie “En el Barro” de Netflix

Se acerca el estreno de “En el Barro”, la esperada producción de Netflix del spin‑off femenino de El Marginal, y una de las actrices destacadas de la serie será María Eugenia “La China” Suárez, quien recientemente reveló el radical cambio de look que realizó para encarnar a su personaje en la ficción.

La China Suárez presentó a su nuevo personaje en su cuenta de Instagram

La ex Casi Ángeles se pondrá en la piel de Nicole, una de las presidiarias, y para el personaje pasó por un proceso de transformación estética para darle mayor realismo a su creación y lo mostró en las redes sociales, lo que generó un gran revuelvo en sus seguidores.

Para esta nueva producción que se estrenará en agosto, La China tendrá el cabello oscuro recogido, cejas rapadas, vestimenta deportiva y un look muy diferente a su estilo habitual definido por el glamour y la sofisticación.

El cambio de look de La China para interpretar a su personaje (Foto: @sangrejaponesa)

“En el Barro” es el spin-off femenino de El Marginal, la serie en la que brillaron Juan Minujin, Claudio Rissi y Nicolás Furtado. Producido por Underground, Telemundo Studios y Netflix, este nuevo formato sigue a Gladys “la Borges” Guerra, que está interpretada por Ana Garibaldi.

La China tendrá una participación destacada en la ficción ambientada en la cárcel de mujeres “La Quebrada”, donde se pondrá en la piel de una prostituta VIP dentro del penal, protagonizando una historia de amor ilícita con un guardia de la cárcel.

La novia del futbolista Mauro Icardi comentó que para esta nueva producción el desafío era interpretar un personaje muy diferente a su estilo habitual, sin dar muchos más detalles, ya que mantuvo este trabajo bajo un estricto hermetismo.

“Un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo, se llama Nicole, pero no me dejan contar mucho. Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”, adelantó en declaraciones a la prensa hace unos meses.

En esta nueva serie creada por Sebastián Ortega, el elenco contará con actrices reconocidas como Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas, entre otras.

La serie contará con participaciones especiales como la de María Becerra

Además, tendrá la participación especial Gerardo Romano, que interpretó un mítico personaje en El Marginal, y de cantantes como Juana Molina y María Becerra, que encarnarán personajes dentro de la cárcel.

La filmación de la serie inició en julio del año pasado bajo la dirección de Alejandro Ciancio. Promete tener un tono crudo, coral y de alto impacto social, enmarcada en la dinámica y violencia carcelaria de una prisión femenina, similar a la conocida entrega estadounidense Orange Is the New Black.

El último papel de “La China” Suárez en ficción fue como protagonista junto a Pablo Echarri de la miniserie Camaleón: el pasado no cambia, estrenada en Disney+ el 16 de abril de 2025.

La China Suárez interpreta a una periodista que debe volver al pasado para desenmascarar un secreto oscuro que amenaza con destruir su vida a partir de la aparición del personaje de Echarri, un artista plástico y antiguo amigo de su familia.

De esta manera, más allá de los escándalos mediáticos que la involucran a diario por su pareja con Icardi y las peleas con Wanda Nara, la China Suárez se mantiene vigente en la actuación con variados personajes para el disfrute de sus seguidores.