Video: Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron la ecografía con la cara de su bebé

Eva Bargiela y Gianluca Simeone siguen viviendo su embarazo con felicidad y compartiendo con sus seguidores cada etapa en sus redes sociales. Esta vez la pareja reveló al mundo la cara de su bebé, en un tierno video que posteó la modelo en su cuenta de Instagram.

“Hoy le conocimos la carita al amor de nuestras vidas”, escribió la influencer y mostró las imágenes de su visita a una clínica de maternidad para hacerse la ecografía 5D, que es la que permite ver los rasgos del niño dentro del vientre de su madre. Actualmente, están cursan el quinto mes de embarazo, por lo que la pareja ya se entusiasma con el tramo final de este proceso.

Las primeras imágenes del hijo de la pareja (Foto: @evabargiela)

En las imágenes, se los ve muy emocionados observando la pantalla del estudio médico mientras Eva permanece recostada y Gianluca la acompaña de cerca. La modelo y el futbolista ya habían confirmado que están esperando un varón, por lo que recibieron una ola de mensajes positivos por parte de sus seguidores.

El propio Gianluca comentó “te amamos” en la publicación, mientras que la madre de él, Carolina Baldini, también se sumó a la felicidad escribiendo “mi nieto”, junto a un corazón.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela se muestran muy enamorados mientras esperan el nacimiento de su hijo (Foto: Instagram @giansimeone)

Recientemente, celebraron el primer Día del Padre del hijo del Cholo Simeone. El domingo pasado, Eva publicó una serie de fotos junto a su pareja y su papá, acompañadas de un emotivo mensaje en el que les agradeció su presencia y apoyo. Una de las imágenes más destacadas muestra al futbolista besando la panza de la modelo, reflejo del tierno momento que atraviesan.

“Un día del padre muy especial, extrañando y celebrando. Mezcla de emociones, pero con la seguridad de que en familia es todo más fácil. Mi papá, que me enseñó lo que es el amor, el respeto, el compromiso y sostener. Lo que significa ser un verdadero compañero de vida y un buen papá. Y Gianluca que me demuestra todos los días, que eso con lo que soñaba es posible. Hoy el saludo va doble, y me emociona mucho, los amo”, escribió Eva. “Te amo mi amor. Gracias por este gran día”, le respondió Gianluca.

Eva y Gianluca se conocieron hace poco, pero nunca más se separaron (Foto: @evabargiela)

En recientes declaraciones, Eva señaló que está viviendo el embarazo con mucha calma y entusiasmo junto a su pareja y contó “van y vienen” de Argentina a España, ya que Gianluca se desempeña como jugador en el club Rayo Majadahonda. No obstante, la modelo fue tajante de que el niño nacerá en Argentina.

Bargiela contó que su vínculo con Gianluca fue inmediato: desde la primera cita no se separaron, el 22 de diciembre de 2023, día de su cumpleaños. Tras el divorcio en 2023 con el sindicalista Facundo Moyano, luego de dos años de matrimonio, Eva comenzó un vínculo con hijo del entrenador del Atlético de Madrid y empezó a mostrar todo su día a día, donde se los ve cotidianamente viajando y compartiendo momentos.

Ahora, la pareja continúa muy firme con su amor, viviendo cada etapa del embarazo con alegría y salud. Mientras tanto, sus seguidores pueden seguir cada paso del nacimiento del primer nieto de la familia Simeone.