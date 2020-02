Kobe Bryant: Beyoncé cantó su canción favorita y conmovió a todos en su funeral

La artista Beyoncé cantó "Halo" y emocionó a todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2020 • 17:19

Beyoncé cantó "Halo" en la apertura del funeral de Kobe Bryant y despertó emoción, lágrimas y aplausos al recordar al basquetbolista y leyenda de la NBA fallecido en un accidente en helicóptero el pasado el 26 de enero a los 41 años.

Durante la ceremonia de celebración de la vida de Bryant y su hija Gianna, fue la cantante de "Single ladies", una amiga cercana de la exestrella de los Lakers, quien ayudó a dar inicio al evento realizado en el Staples Center de Los Ángeles.

"Estoy aquí porque amo a Kobe y esta era una de sus canciones favoritas, así que quiero comenzar de nuevo, pero quiero que lo hagamos todos juntos y quiero que canten tan fuerte que se escuche su amor", pidió Beyoncé.

No habrá cortejo fúnebre para el exjugador, ya que sus restos fueron enterrados en una ceremonia privada realizada el 7 de febrero en Orange County. La policía local solicitó a los fanáticos que aquellos que no tengan entradas no se acerquen a la zona.