Kylian Mbappé: el mensaje que borró después de su frustrado pase a Real Madrid

Fue un mercado europeo de futbolistas tan vibrante y sorpresivo, primero por el pase de Lionel Messi de Barcelona a Paris Saint Germain, y luego por el traspaso de Cristiano Ronaldo de Juventus a Manchester United. A último momento se esperaba la transferencia de Kylian Mbappe del PSG a Real Madrid, pero finalmente, las autoridades de la entidad francesa no se conmovieron ante la última oferta de la Casa Blanca de 200 millones de dólares.

Entonces, todo quedó igual en el club francés y sus hinchas seguirán disfrutando de un trío increíble, compuesto por Messi, Neymar y Mbappe, en un plantel lleno de estrellas. De hecho, los tres estuvieron en el último partido de la Ligue 1, en el triunfo sobre Reims por 2 a 0. Y el joven delantero francés, aquel que volvió loca a la defensa de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, le dio al equipo de Mauricio Pochettino uno de los goles de la victoria.

El mensaje de Mbappé que luego borró

Pero el exMónaco, simpatizante desde chico de Real Madrid, no se quedó quieto: minutos antes del cierre del mercado y consciente de que el traspaso no se iba a cristalizar, el delantero ‘reposteó’ en instagram un mensaje de un amigo suyo que avivó la polémica en Francia. “Respeto, mi hermano, por tu profesionalismo. Reprograma tus sueños para más tarde. La vida es bella. Eres el mejor”, escribía su amigo. La frase iba acompañada con la canción Dream On, un clásico de la banda Aerosmith. Minutos después, pero ya demasiado tarde, el Mbappé borró el post.

Ahora, Mbappé cambió el chip: está concentrado con la selección de Francia para encarar una nueva fecha de Eliminatorias Europeas con rumbo a Qatar 2022: hoy, desde las 15.45, se medirá como local ante Bosnia.

