La agenda de la TV del domingo: River vs. Independiente, San Lorenzo y Boca, Argentina vs. Brasil Sub 17, campeones en Europa, playoffs de NBA y las finales del ATP 500 de Barcelona, la Liga de Vóleibol y el TC2000

escuchar

Llega un nuevo domingo, y con él una nueva y abundante oferta de deporte de todo tipo y de gran valor, para poder ver por todas las pantallas. En esta ocasión habrá acción por disfrutar en el fútbol, tenis, básquetbol, rugby y automovilismo.

En la Liga Profesional estará lo que posiblemente sea el partido más atractivo del día: River e Independiente chocan en el Monumental. Mientras el Millonario busca sostener su impresionante racha en la cima del torneo y el Rojo, su primer triunfo desde la primera fecha. Pero tampoco serán los únicos grandes en desenvolverse: por la mañana lo hará San Lorenzo, que no quiere perderle pisada al puntero cuando reciba a Platense, y posteriormente Boca visitará a Rosario Central con la intención del conseguir su primer triunfo en el campeonato bajo la conducción de Jorge Almirón. Además, la selección argentina Sub 17, que ya confirmó su presencia en el Mundial de India, se despide del Sudamericano de Ecuador, para lo cual irá por un triunfo ante Brasil.

Ante River, Independiente busca su primer triunfo desde la primera fecha en la Liga Profesional LA NACION/Mauro Alfieri

Mientras tanto, en el Viejo Continente se seguirán desenvolviendo los campeones del mundo. En la Premier League, Cristian Romero visitará con Tottenham a Newcastle en un duelo clave por un lugar en la próxima Champions League. En la Serie A será el turno de Lautaro Martínez, que tras volver al gol con Inter quiere mantener el envión positivo cuando enfrente a Empoli, y luego Juventus, que recuperó recientemente los 15 puntos que había perdido como castigo de la liga, se medirá ante nada menos que el líder Napoli, para lo cual necesitarán otro buen rendimiento de Ángel Di María. En España, Atlético de Madrid intentará consolidarse en los puestos de Champions con el aporte de Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa, pero para ello deberán superar al líder Barcelona, y luego habrá un choque entre campeones cuando Sevilla (con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro “Papu” Gómez) reciba a Villarreal (con Juan Foyth).

Por fuera del fútbol, será un día de múltiples definiciones. El día arrancará con la final del TC2000 en el automovilismo, a correrse en Córdoba; y posteriormente se definirá el campeón ATP 500 de Barcelona en el tenis, entre el griego Stefanos Tsitsipas y el español Carlos Alcaraz. Además, habrá acción en los playoffs de la NBA con tres choques que podrían arrojar semifinalistas de conferencia: New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors vs. Sacramento Kings y Atlanta Hawks vs. Boston Celtics.

Carlos Alcaraz va por un nuevo título en la final del ATP 500 de Barcelona, donde se medirá ante Stefanos Tsitsipas

La televisación del domingo 23

FÚTBOL

Liga Profesional

11 San Lorenzo vs. Platense. ESPN Premium

15.30 Rosario Central vs. Boca. TNT Sports

17.30 Instituto vs. Banfield. ESPN Premium

18 Estudiantes vs. Talleres. TNT Sports

20.30 River vs. Independiente. ESPN Premium

FA Cup

12.30 Brighton and Hove Albion vs. Manchester United. ESPN

Premier League

10 Bournemouth vs. West Ham United. ESPN Extra

10 Newcastle United vs. Tottenham Hotspur. Star+

Serie A

7.30 Empoli vs. Inter. ESPN

10 Monza vs. Fiorentina. Star+

10 Udinese vs. Cremonese. Star+

13 Milan vs. Lecce. ESPN2

15.45 Juventus vs. Napoli. ESPN2

Lautaro quiere seguir festejando con Inter, que visita a Empoli Luca Bruno - AP

Liga de España

9 Elche vs. Valencia. ESPN3

11.15 Barcelona vs. Atlético de Madrid. DSports

13.30 Mallorca vs. Getafe. ESPN3

16 Sevilla vs. Villarreal. DSports

Bundesliga

10.30 Freiburg vs. Schalke 04. ESPN3

12.30 Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig. Star+

14.30 Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin. Star+

Ligue 1

8 Stade de Reims vs. Strasbourg. ESPN

12 Montpellier vs. Stade Rennais. Star+

15.45 Olympique Lyonnais vs. Olympique de Marsella. ESPN3

Eredivisie

7.15 Twente vs. Sparta Rotterdam. Star+

9.30 PSV vs. Ajax. ESPN

11.45 Feyenoord vs. Utrecht. Star+

Sudamericano Sub 17

21 Argentina vs. Brasil. TyC Sports

Con el pase al Mundial ya asegurado, la selección argentina Sub 17 se quiere despedir del Sudamericano con un triunfo ante Brasil Twitter

TENIS

ATP 500 de Barcelona

11 Stefanos Tsitsipas vs. Carlos Alcaraz. La final. ESPN3

RUGBY

Premiership

11 Saracens vs. London Irish. Star+

Top 14 de Francia

16 Bordeaux vs. Lyon. Star+

Super Rugby Americas

20 Yacaré XV vs. Cobras Brasil XV. ESPN3

BÁSQUETBOL

Playoffs de la NBA

14 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers. Juego 4. ESPN Extra

16.30 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings. Juego 4. ESPN Extra

20 Atlanta Hawks vs. Boston Celtics. Juego 4. ESPN2

AUTOMOVILISMO

TC2000

9.30 La final. TyC Sports

LA NACION