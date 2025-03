La agenda de la TV del jueves: Brasil ante Colombia, Racing por el torneo Apertura, y el Miami Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 20 de marzo de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias

20 Paraguay vs. Chile. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

21.45 Brasil vs. Colombia. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)

22.30 Perú vs. Bolivia. Dsports (610/1610 HD)

Torneo Apertura 2025

21.30 Unión vs. Racing. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

UEFA Nations League, cuartos de final

16:30 Países Bajos vs. España. Partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16:30 Croacia vs. Francia. Partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16:30 Dinamarca vs. Portugal. Partido de ida. Disney+

16:30 Italia vs. Alemania. Partido de ida. Disney+

España visita a Países Bajos FRANCK FIFE - AFP

UEFA Nations League, las promociones

14 Turquía vs. Hungría. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

14 Armenia vs. Georgia. Disney+

16:45 Austria vs. Serbia. Disney+

16:45 Grecia vs. Escocia. Disney+

16:45 Ucrania vs. Bélgica. Disney+

16:45 Bulgaria vs. Irlanda. Disney+

16:45 Kosovo vs. Islandia. Disney+

16:45 Eslovaquia vs. Eslovenia. Disney+

TENIS

El Masters 1000 de Miami

12 Thiago Tirante vs. Flavio Cobolli, Tomás Etcheverry vs. Tallon Griekspoor, Coco Gauff vs. Sofia Kenin y Aryna Sabalenka vs. Viktoriya Tomova, por la primera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

20 Joao Fonseca vs. Learner Tien y Sorana Cirstea vs. Danielle Collins, por la primera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

0.25 (del viernes) La práctica 1 del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

4.30 (del viernes) La clasificación de la carrera sprint del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Comienza la acción en China WILLIAM WEST - AFP

BÁSQUETBOL

La NBA

23 Toronto Raptors vs. Golden State Warriors. NBA TV (CV 111 - DTV 677/1677 HD)

