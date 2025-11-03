La agenda de la TV del martes: Liverpool vs. Real Madrid y PSG vs. Bayern Munich en la Champions League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 4 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Champions League
- 14.45 Napoli vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 14.45 Salvia Praga vs. Arsenal. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
- 17 Atlético de Madrid vs. Union St. Gilloise. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 17 Juventus vs. Sporting Lisboa. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 17 Liverpool vs. Real Madrid. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
- 17 Olympiakos vs. PSV. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 17 PSG vs. Bayern Munich. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 17 Tottenham vs. FC Copenhague. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
- 17 Bodo/Glimt vs. Monaco. Canal 116 (CV 116)
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 9.30 Brasil vs. Honduras. Dsports (610/1610 HD)
- 9.30 Costa de Marfil vs. Suiza. Dsports (614/1614 HD)
- 10 México vs. Corea del Norte. Dsports+ (613/1613 HD)
- 10.30 Haití vs. Egipto. Dsports (616/1616 HD)
- 11.45 Alemania vs. Colombia. Dsports (610/1610 HD)
- 12.15 Inglaterra vs. Venezuela. Dsports+ (613/1613 HD)
- 12.45 Corea del Sur vs. El Salvador. Dsports (614/1614 HD)
- 12.45 Indonesia vs. Zambia. Dsports (616/1616 HD)
TENIS
WTA Finals
- 11 Coco Gauff vs. Jasmine Paolini, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 12.30 Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
BÁSQUETBOL
La NBA
- 22 Orlando Magic vs. Atlanta Hawks. TNT Sports (CV 306 HD, DTV 1502 HD)
- 1 (del miércoles) Oklahoma Thunders vs. Los Angeles Clippers. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
