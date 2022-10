La agenda de la TV del sábado: Max Verstappen por la corona de Fórmula 1, San Lorenzo - Vélez, PSG, City, Inter, Juventus, URBA y rugby europeo

El fin de semana deportivo comienza con fútbol argentino y de las ligas más importantes de Europa, la posible definición de un campeón en Fórmula 1 y un probable descenso en el rugby de Buenos Aires. Todo estará disponible para seguirlo en las pantallas.

Lo más saliente, ya en la madrugada argentina del domingo, será el Gran Premio de Japón, en Suzuka. Allí puede conquistar su segundo cetro Max Verstappen, que tiene buenas posibilidades de hacerlo en el gran autódromo nipón.

La mañana y la tarde del sábado serán copadas por el fútbol europeo. En Inglaterra habrá cinco partidos de la Premier League, incluidos el de Manchester City, que tiene a Julián Álvarez, en su casa contra Southampton, y el de Brighton & Hove, el conjunto de Alexis MacAllister, como local frente al Tottenham Hotspur de Cristian “Cuti” Romero.

En la visita a Sassuolo, Inter y Lautaro Martínez procurarán empezar a ganar regularidad en la liga italiana. Luca Bruno - AP

En la Ligue 1 esta vez no actuará Lionel Messi, pero no dejará de ser interesante la visita de su equipo, Paris Saint-Germain –el puntero–, a Reims, el conjunto ante el cual debutó el rosarino en el fútbol francés, el año pasado. En la Serie A actuarán Juventus, el club de Ángel Di María, que sostendrá un clásico del norte de Italia en el San Siro contra Milan, e Inter, que posee a Lautaro Martínez y Joaquín Correa y será visitante de Sassuolo. En tanto, en la liga española Atlético de Madrid recibirá a Girona y Real Madrid se presentará en el estadio de Getafe.

En la Argentina, la jornada de la Liga Profesional se centrará en San Lorenzo vs. Vélez, un cruce picante desde los años noventas. Además, el menú local ofrece Barracas Central vs. Sarmiento, Unión vs. Arsenal y Platense vs. Colón.

San Lorenzo y Vélez sostendrán el enfrentamiento más importante del sábado en la Liga Profesional. Prensa Vélez

La fecha de rugby puede tener definiciones del Top 13. Por un lado, en Newman vs. Regatas puede quedar determinado el segundo descenso, del que corre riesgo el club de Bella Vista, y por otro se medirán CUBA e Hindú, dos vecinos, que pueden definir sus posiciones finales en la etapa regular del torneo de URBA. Por último, la Liga Nacional de Básquetbol, que se inició en los últimos días, ofrecerá Peñarol vs. Ciclista Olímpico de La Banda.

Ángel Di María, de buen comienzo en Juventus, a pesar de la expulsión de hace un par de fechas en la Serie A. Twitter Juventus

