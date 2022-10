Gonzalo Quesada seguirá en esta temporada, pero el dueño de Stade Français no descartó reemplazarlo en 2023

Este martes L’Équipe reveló que, a raíz de los muy malos resultados de las últimas dos temporadas en Stade Français y su difícil relación con el CEO del club, Thomas Lombard, el argentino Gonzalo Quesada, director de rugby y además entrenador del equipo, podía ser despedido y reemplazado en el cuerpo técnico por Laurent Labit y Karim Ghezal, que hoy trabajan en la selección francesa. Ahora, el presidente y propietario de la entidad, Hans-Peter Wild, aclaró el futuro del ex pateador de los Pumas en una entrevista con el mismo medio.

Primeramente señaló el compromiso que había firmado con Quesada al ascenderlo a director de rugby: “Decidimos de mutuo acuerdo alinear su contrato [finalizará en junio de 2023], así como los de sus asistentes Julien Arias y Laurent Sempéré, con los de Paul Gustard y James Kent, que acababan de dar su acuerdo por dos temporadas, hasta junio de 2024″, recordó. No obstante, el suizo se mostró abierto a la posibilidad de incorporar a Labit-Ghezal en un futuro cercano, pero solo al término del próximo Mundial: “Cuando supimos que Laurent Labit y Karim Ghezal podían estar disponibles después de la Copa del Mundo de 2023, pensé que sería interesante hablar con ellos”, manifestó el también dueño de la empresa de jugos concentrados Capri Sun. “Me reuní con ellos una vez y luego con Laurent solamente otras dos veces. Son personas muy competentes; Gonzalo lo sabe. Pero no se ha firmado ningún contrato con Labit y Ghezal”, aclaró Wild.

La presentación de Quesada como entrenador de Stade Français, hace dos años, junto al propietario del club Hans-Peter Wild; "si Labit y Ghezal se unen a nosotros, Gonzalo Quesada dejará el club pase lo que pase, incluso si se clasifica", advirtió el empresario suizo. Archivo

De todos modos, el directivo aseguró la continuidad de Quesada para el próximo curso, sin dejar de advertir que mantiene todas las cartas sobre la mesa: “Si vienen, llegarán recién en diciembre de 2023. Todo está muy claro con Gonzalo. Es nuestro director de rugby para esta temporada y nuestro objetivo es jugar en la fase final. Confío en él. Si Labit y Ghezal se unen a nosotros, Gonzalo Quesada dejará el club pase lo que pase, incluso si se clasifica. Pero esta hipótesis es todavía demasiado prematura”.

Además, quien es dueño del club parisino desde 2017 dio detalles acerca de la relación entre el ex apertura y Lombard: “Ha habido fricciones, no voy a ocultarlo. Hablamos de ello internamente. Tenían que parar y ése fue el caso. La relación ha mejorado”, sostuvo. “Thomas ya no está involucrado en lo deportivo. Como en cualquier negocio, las opiniones a veces son diferentes. Hay preguntas: «¿por qué juega fulano de tal y no él?». Esto no es nuevo. Ahora el trato es simple: si ganamos, Quesada habrá tenido razón; si perdemos, se habrá equivocado”.

Por cierto, los resultados no favorecen al argentino. Tras el undécimo puesto de la temporada pasada, Stade Français está decimotercero en cinco jornadas. La posible llegada de Labit-Ghezal no provocó muchas reacciones internas. Según testigos, los entrenamientos recientes transcurrieron como si no hubiera pasado nada. Quesada no mencionó ni una palabra, pero algunos jugadores discutieron el tema en el vestuario.

Los resultados de Quesada en sus dos temporadas de Stade Français son malos; "ahora el trato es simple: si ganamos, Quesada habrá tenido razón; si perdemos, se habrá equivocado". John Berry - Getty Images Europe

¿Cómo se llegó a esto? El ex número 10 de los Pumas estuvo cerca de dejar el cargo en el final de la 2021-2022. Por primera vez pidió plenos poderes deportivos el domingo 10 de abril, al día siguiente de la dura derrota en casa a manos de Racing 92 por la Copa de Europa, por 22 a 9. Convertido en el nuevo director de rugby, todas las miradas le apuntan. Desde ese día.

Otro episodio, que permaneció en secreto, refrescó la situación actual. En abril de 2021, cuando Stade Français languidecía en el noveno puesto del Top 14, Lombard se puso en contacto con Xavier Garbajosa, que se había quedado sin trabajo desde su despido de Montpellier, en enero. Trataron las líneas generales de una hipotética colaboración entre Quesada y Garbajosa. El actual entrenador de Lyon llegó a firmar un precontrato para la siguiente temporada. El vínculo, sin embargo, nunca fue ejecutado. El club capitalino ganó sus últimos seis partidos y se clasificó para los playoffs, de los cuales lo eliminó un 21-38 contra el propio Racing 92. Quesada, fuerte en ese momento, consideró que no necesitaba ayuda de Garbajosa.

LA NACION