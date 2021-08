La agenda de TV del domingo: Boca - Racing, Leeds, Barcelona, Atlético, Fórmula 1, motos, PGA Tour, Vuelta a España y... el debut de Messi en PSG

Llega el día. En un domingo cargado de acontecimientos deportivos interesantes como para seguir por televisión, se dará el estreno de Lionel Messi con la camiseta de Paris Saint-Germain. Siempre y cuando no haya sorpresas, el rosarino actuará como visitante de Reims, con la número 30, por la liga francesa.

Más allá del estelar debut de Messi en PSG, el fútbol ofrece un día intenso, en la Argentina y fuera de ella. El Torneo 2021 entregará un clásico entre grandes en ascenso, Boca y Racing, y cuatro partidos más: Arsenal vs. Defensa y Justicia, Central Córdoba vs. Rosario Central, Aldosivi vs. Lanús y Vélez vs. Godoy Cruz. Y Europa verá a varios grandes en actividad: Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Milan.

Boca y Racing sostendrán una interesante versión del clásico en La Bombonera.

El domingo tiene más. Spa-Francorchamps promete un carrerón de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica. La Vuelta a España de ciclismo abre su última semana, con la etapa 15. MotoGP desarrollará en Alemania una nueva competencia del Mundial. Y terminará el segundo torneo de playoffs por la Copa FedEx del PGA Tour.

Lando Norris transita la famosa y peligrosa Eau Rouge de Spa-Francorchamps; el inglés de McLaren se accidentó el sábado pero será de la partida este domingo en la carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. afp - AFP

Además, habrá fútbol local de ascenso, Major League Soccer y béisbol. Un domingo movido de deportes en las pantallas.

La televisación del domingo 29

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Arsenal vs. Defensa y Justicia. Fox Sports Premium

Arsenal vs. Defensa y Justicia. Fox Sports Premium 15.45 Central Córdoba vs. Rosario Central. TNT Sports

Central Córdoba vs. Rosario Central. TNT Sports 15.45 Aldosivi vs. Lanús. Fox Sports Premium

Aldosivi vs. Lanús. Fox Sports Premium 18 Vélez vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium y TV Pública

Vélez vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium y TV Pública 20.15 Boca vs. Racing. TNT Sports

Ligue 1

15.45 Remis vs. Paris Saint-Germain. ESPN

Premier League

10 Burnley vs. Leeds. ESPN 2

Burnley vs. Leeds. ESPN 2 12.30 Wolverhampton vs. Manchester United. ESPN 2

Liga de España

12 Barcelona vs. Getafe. DirecTV Sports

Barcelona vs. Getafe. DirecTV Sports 14.30 Rayo Vallecano vs. Granada. DirecTV Sports

Rayo Vallecano vs. Granada. DirecTV Sports 17 Atlético de Madrid vs. Villarreal. ESPN 2

Serie A

13.30 Genoa vs. Napoli. ESPN 2

Genoa vs. Napoli. ESPN 2 15.30 Milan vs. Cagliari. ESPN Extra

Primera Nacional

17 Morón vs. Barracas Central. TyC Sports

Primera B

15 Sacachispas vs. Talleres (RE). TyC Sports

Sacachispas vs. Talleres (RE). TyC Sports 16.30 Los Andes vs. Armenio. DirecTV Sports

Major League Soccer

23 Seattle Sounders vs. Portland Timbers. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

10 Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Bélgica. ESPN

Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Bélgica. ESPN 10 Top Race. La carrera de Olavarría. TyC Sports y Canal 13

GOLF

13 El BMW Championship. La última rueda. ESPN 3

CICLISMO

6.45 La Vuelta a España. Etapa 15. ESPN 3

MOTOCISLISMO

9 Moto GP. La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN 2

BÉISBOL

20 Oakland Athletics vs. New York Yankees. Major League Baseball. ESPN 3

