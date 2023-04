La agenda de TV del domingo: Independiente vs. Racing, River y San Lorenzo, campeones mundiales en Europa, la final del Masters 1000 de Montecarlo, TC en El Calafate, MotoGP, IndyCar, playoffs de NBA, Pampas en el Super Rugby Americas y la final de la Liga de Voley

escuchar

Culminando el fin de semana, este domingo tendrá variedad y cantidad de deporte, como para estar frente a a las pantallas siguiendo grandes ofertas en el fútbol, tenis, rugby, automovilismo, motociclismo, básquetbol, golf y vóleibol.

Entre lo más apasionante y atrapante del día estará en la Liga Profesional, con el clásico de Avellaneda entre un Independiente golpeado y en crisis y un Racing que está en caída, en el estadio Libertadores de América. Posteriormente se desempeñarán otros dos grandes: River intentará extender su brillante racha en una riesgosa visita a Newell’s, y San Lorenzo procurará no perderle pisada cuando actúe en Córdoba frente a Talleres. Por lo demás, el torneo ofrece Vélez vs. Barracas Central y Unión vs. Tigre.

River acumula seis victorias al hilo sin recibir goles, y quiere alejarse en la cima de la Liga Profesional en su visita a Newell's. Fotobaires

En el Viejo Continente continuará la acción en la Premier League, en la que Arsenal tratará de recuperar la ventaja de seis puntos como líder cuando visite a West Ham United, y Manchester United tendrá una prueba importante contra Nottigham Forest, afectado por las lesiones de Raphaël Varane y Lisandro Martínez. El defensor no será de la partida, pero otros campeones del mundo sí darán el presente, en otras ligas: en la Serie A, Ángel Di María y Leandro Paredes, de Juventus, encararán un duro choque con Sassuolo, y en España, Atlético de Madrid recibirá a Almería con Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa en sus filas, mientras que Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro “Papu” Gómez afrontarán en Sevilla un crucial duelo contra Valencia por la permanencia.

Más allá del fútbol habrá dos finales como para disfrutar. En el ATP Tour se definirá el Masters 1000 de Montecarlo entre el ruso Andrey Rublev (25 años) y el danés Holger Rune (19), un enfrentamiento entre la generación intermedia del tenis y la nueva. En el vóleibol se jugará el segundo capítulo de la última instancia de la Liga Argentina, entre Ciudad y UPCN, después de que el conjunto de Núñez ganara el primer partido por 3-0.

El danés Holger Rune va por su segundo trofeo de Masters 1000; deberá superar al ruso Andrey Rublev en Montecarlo. Jim Rassol - FR171669 AP

Además, volverá a desempeñarse Pampas en el Super Rugby Americas, ante American Raptors. Habrá mucho para quienes disfrutan los deportes de motor: tendrán lugar las series y la final de Turismo Carretera en El Calafate y la carrera del Gran Premio de las Américas de MotoGP, en Austin, Estados Unidos. En ese país continuarán dos competencias: el torneo RBC Heritage, del PGA Tour, que efectuará su última vuelta, y los playoffs de NBA, con Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers, Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers y Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves.

La televisación del sábado 16

FÚTBOL

Liga Profesional

14 Unión vs. Tigre. ESPN Premium

Unión vs. Tigre. ESPN Premium 14 Vélez vs. Barracas Central. TNT Sports

16.30 Independiente vs. Racing. ESPN Premium y TNT Sports

Independiente vs. Racing. ESPN Premium y TNT Sports 19 Newell’s vs. River. TNT Sports

21.30 Talleres vs. San Lorenzo. TNT Sports

Premier League

10 West Ham United vs. Arsenal. ESPN 3

12.30 Nottingham Forest vs. Manchester United. Star+

Serie A

7.30 Lecce vs. Sampdoria. ESPN

10 Torino vs. Salernitana. Star+

Torino vs. Salernitana. Star+ 13 Sassuolo vs. Juventus. ESPN 2

15.45 Roma vs. Udinese. Star+

Ángel Di María e Juventus tienen una complicada visita a Sassuolo con miras a seguir acercándose a los puestos de clasificación para disputar copas europeas.

Liga de España

9 Girona vs. Elche. ESPN Extra

11.15 Getafe vs. Barcelona. ESPN

Getafe vs. Barcelona. ESPN 13.30 Atlético de Madrid vs. Almería. DSports

16 Valencia vs. Sevilla. ESPN

Bundesliga

10.30 Werder Bremen vs. Freiburg. Star+

12.30 Union Berlin vs. Bochum. Star+

Union Berlin vs. Bochum. Star+ 14.30 Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen. Star+

TENIS

Masters 1000 de Montecarlo

9.30 Andrey Rublev vs. Holger Rune. La final. ESPN 2

RUGBY

Super Rugby Americas

18 American Raptors vs. Pampas. ESPN 3

Pampas sigue su camino en el Super Rugby Americas con una visita a American Raptors. SRA 2023

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

9 Las series y la final de la fecha de El Calafate. DeporTV

MOTOCICLISMO

MotoGP

13 La carrera del Gran Premio de las Américas. ESPN 3

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

16 Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers. El comienzo de la serie. Star+

21 Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers. El primer encuentro. Star+

Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers. El primer encuentro. Star+ 23.30 Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves. La apertura del cruce. Star+

GOLF

PGA Tour

14 El RBC Heritage. La 4ª y última rueda. ESPN Extra

VÓLEIBOL

Liga Argentina

13.45 Ciudad de Buenos Aires vs. UPCN. El partido 2 de la final. TyC Sports

