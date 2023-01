La agenda de TV del domingo: Manchester United vs. Arsenal, ligas europeas, el Sudamericano sub 20, Novak Djokovic vs. Jannik Sinner en el Australian Open, Vuelta a San Juan y PGA Tour

escuchar

A medida que pasan los días y las semanas en el principio del año, la actividad deportiva va aumentando, con los regresos de varias competiciones y la aparición de numerosos acontecimientos interesantes. La oferta televisiva de este domingo incluye atracciones en fútbol, tenis, golf y ciclismo.

Por el lado del fútbol, para los argentinos lo más interesante será una nueva jornada poblada de campeones mundiales en las ligas europeas. Este domingo se presentarán varios pesos pesados de la Premier League: en el primer turno, Manchester City, con Julián Álvarez, intentará recortar distancias en la punta cuando se enfrente con Wolverhampton, y posteriormente llegará el plato fuerte, cuando Manchester United, que tiene a Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, choque con su rival histórico y puntero del campeonato, Arsenal.

Julián Álvarez, de muy buen presente, ayudará a Manchester City a acercarse a la cima de la Premier League. Michael Regan - Getty Images Europe

También en Italia habrá bastante acción. El primero de los campeones del mundo en aparecer será Paulo Dybala, que quiere continuar en brillante forma en Roma, el visitante de Spezia, y más tarde la atención estará puesta en Juventus, que con los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Matías Soulé se medirá con Atalanta en su primer encuentro desde que sufrió una quita de 15 puntos en la Serie A por infracciones contables.

En España, mientras tanto, el día empezará con Villarreal y Juan Foyth de un lado y Girona y Valentín Castellanos del otro. Posteriormente actuará el amplio contingente de argentinos de Elche, que chocará con Osasuna, y cerrarán los dos gigantes de la liga, Barcelona, que recibe a Getafe, y Real Madrid, que se enfrentará en Bilbao con Athletic.

Por último, habrá apariciones de mundialistas también en Alemania, con Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen, que visitará a Borussia Mönchengladbach, y en Países Bajos, cuando Gerónimo Rulli defienda el arco de Ajax ante Feyenoord.

Del otro lado del Atlántico continuará el Sudamericano sub 20 de Colombia, que después del debut negativo de la selección argentina cerrará su primera fecha de los grupos con dos encuentros del B: Bolivia vs. Ecuador y Uruguay vs. Chile.

Por fuera del fútbol, en el tenis el Australian Open seguirá desarrollando la etapa de octavos de final, con grandes atractivos: Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime vs. el checo Jiri Lehecka y Novak Djokovic, que quiere confirmar sus buenas impresiones en su regreso a Melbourne, contra Alex de Miñaur.

Novak Djokovic se alza como el principal favorito en el Australian Open, y quiere confirmar ese status ante el local Alex de Miñaur. Aaron Favila - AP

En Argentina se iniciará la Vuelta a San Juan, que contará con varios de los mejores ciclistas del mundo. Y en golf se definirá el HSBC Championship del PGA Tour, en Abu Dhabi.

La TV del domingo 22

FÚTBOL

Sudamericano sub 20

18 Bolivia vs. Ecuador. TyC Sports y DSports

Bolivia vs. Ecuador. TyC Sports y DSports 20.30 Chile vs. Uruguay. TyC Sports y DSports

Premier League

11 Leeds United vs. Brentford. ESPN

Leeds United vs. Brentford. ESPN 11 Manchester City vs. Wolverhampton Wanderers. Star+

Manchester City vs. Wolverhampton Wanderers. Star+ 13.30 Arsenal vs. Manchester United. ESPN

Serie A

8.30 Sampdoria vs. Udinese. Star+

Sampdoria vs. Udinese. Star+ 11 Monza vs. Sassuolo. Star+

Monza vs. Sassuolo. Star+ 14 Spezia vs. Roma. ESPN 3

Spezia vs. Roma. ESPN 3 16.45 Juventus vs. Atalanta. ESPN

Juventus sufrió un golpazo con la quita de 15 puntos en la Serie A, y disponiendo de Ángel Di María y Leandro Paredes, se cruza con Atalanta, que ocupa el último lugar de clasificación para disputar las copas internacionales. Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

La Liga

10 Villarreal vs. Girona. DSports

Villarreal vs. Girona. DSports 12.15 Elche vs. Osasuna. ESPN Extra

Elche vs. Osasuna. ESPN Extra 14.30 Barcelona vs. Getafe. ESPN 2

Barcelona vs. Getafe. ESPN 2 17 Athletic Bilbao vs. Real Madrid. DSports

Bundesliga

11.30 Borussia Dortmund vs. Augsburg. Star+

Borussia Dortmund vs. Augsburg. Star+ 13.30 Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen. Star+

Eredivisie

10.30 Feyenoord vs. Ajax. ESPN 2

El arquero Gerónimo Rulli, otro de los integrantes del plantel campeón mundial en Qatar, tendrá una de sus primeras grandes pruebas como arquero de Ajax: la visita a Feyenoord, gran candidato en la neerlandesa Eredivisie. An’bal Greco - La Naci—n

TENIS

Australian Open

4 y 21 La rueda de octavos de final. ESPN 2

GOLF

PGA Tour

4 Abu Dhabi HSBC Championship. La vuelta final. ESPN 2

CICLISMO

9 Santos Tour Down Under. La rueda final. ESPN 3

Vuelta a San Juan

18 La etapa 1. ESPN 3

