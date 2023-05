La agenda de TV del sábado: el comienzo del Mundial Sub 20 con el debut de la selección argentina, San Lorenzo en la Liga Profesional, Joel Sclavi en la final de rugby de Europa, NBA, Masters 1000 de Roma, PGA Championship, TC y el Preakness Stakes

escuchar

Este sábado la actividad deportiva invade las señales televisivas, con múltiples acontecimientos y definiciones de tenis, fútbol, automovilismo, rugby, básquetbol, boxeo, turf y golf, que se puede seguir por televisión y por streaming.

En el fútbol comienza el Mundial Sub 20 Argentina 2023, con cuatro partidos, incluido el estreno de la selección nacional, frente a Uzbekistán en Santiago del Estero. En Liga Profesional, el escolta San Lorenzo será local contra Instituto, en pos de acortar la diferencia que le lleva River; Lanús, bien posicionado para acceder a un cupo por las copas internacionales, recibirá a Newell’s, y Tigre, al alicaído Tucumán.

San Lorenzo necesita derrotar a Instituto para no perder de vista a River en las alturas de la Liga Profesional. Fotobaires

En Europa, en tanto, Manchester City, que no jugará este sábado, puede consagrarse en la Premier League, de Inglaterra. Lo hará si Arsenal perdiere frente a Nottingham Forest. También habrá actividad en la liga española, la Ligue 1, la Bundesliga y la Serie A.

En rugby, se desarrollarán la fecha 8 del Top 12 de URBA, con Newman vs. Belgrano como máximo atractivo, y la final de la Copa de Campeones Europeos, Leinster vs. La Rochelle, en Dublín y con el argentino Joel Sclavi como protagonista en el conjunto francés. En el tenis se destacan las semifinales masculinas del Masters 1000 de Roma, Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud vs. Holger Rune, más la final femenina, Anhelina Kalinina vs. Elena Rybakina. En golf se realizará la tercera vuelta del PGA Championship en Rochester, Nueva York. En tanto, en turf, se efectuará el Preakness Stakes, segundo gran premio de la Triple Corona estadounidense.

Joel Sclavi (izquierda) intentará que La Rochelle retenga la Copa de Campeones Europeos de rugby; en la final, su equipo será visitante de Leinster en Dublín. David Rogers - Getty Images Europe

Cancelado por inundaciones el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1, el automovilismo tendrá solamente acción nacional, con entrenamiento y la prueba de clasificación de Turismo Carretera en Termas de Río Hondo. En básquetbol, Denver Nuggets intentará ponerse 3 a 0 sobre Los Angeles Lakers, que será anfitrión, en la final de la Conferencia Oeste de la NBA. Y en boxeo, Devin Haney y Vasyl Lomanchenko unificarán los títulos de campeón mundial de peso liviano.

La televisación del sábado 20 de mayo

FÚTBOL

Mundial Sub 20

15 Guatemala vs. Nueva Zelanda. TyC Sports y DSports.

Guatemala vs. Nueva Zelanda. TyC Sports y DSports. 15 Estados Unidos vs. Ecuador. DSports.

Estados Unidos vs. Ecuador. DSports. 18 Argentina vs. Uzbekistán. TyC Sports, DSports y TV Pública.

Argentina vs. Uzbekistán. TyC Sports, DSports y TV Pública. 18 Fiji vs. Eslovaquia. DSports.

Liga Profesional

14 San Lorenzo vs. Instituto. ESPN Premium.

San Lorenzo vs. Instituto. ESPN Premium. 21.30 Lanús vs. Newell’s. ESPN Premium y TV Pública.

Lanús vs. Newell’s. ESPN Premium y TV Pública. 21.30 Tigre vs. Atlético Tucumán. TNT Sports.

Primera Nacional

11 Nueva Chicago vs. Almirante Brown. TyC Sports.

Primera B

13.05 Comunicaciones vs. Dock Sud. TyC Sports.

Brasileirão

18.30 Botafogo vs. Fluminense. Fox Sports.

Botafogo vs. Fluminense. Fox Sports. 21 Santos vs. Palmeiras. ESPN 3.

Premier League

8.30 Tottenham vs. Brentford. ESPN.

Tottenham vs. Brentford. ESPN. 11 Bournemouth vs. Manchester United. Star+.

Bournemouth vs. Manchester United. Star+. 11 Fulham vs. Crystal Palace. Star+.

Fulham vs. Crystal Palace. Star+. 11 Liverpool vs. Aston Villa. Star+.

Liverpool vs. Aston Villa. Star+. 11 Wolverhampton vs. Everton. ESPN.

Wolverhampton vs. Everton. ESPN. 13.30 Nottingham Forest vs. Arsenal. ESPN.

Ligue 1

12 Nantes vs. Montpellier. Star+.

Nantes vs. Montpellier. Star+. 16 Lille vs. Olympique Marseille. Star+.

Serie A

10 Cremonese vs. Bologna. Star+.

Cremonese vs. Bologna. Star+. 13 Atalanta vs. Hellas Verona. Star+.

Atalanta vs. Hellas Verona. Star+. 15.45 Milan vs. Sampdoria. ESPN.

Liga de España

9 : Girona vs. Villarreal. DSports.

: Girona vs. Villarreal. DSports. 11.15 Bilbao vs. Celta de Vigo. DSports.

Bilbao vs. Celta de Vigo. DSports. 13.30 Almería vs. Mallorca. Star+.

Almería vs. Mallorca. Star+. 16 Barcelona vs. Real Sociedad. DSports.

Bundesliga

10.30 Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 3.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 3. 10.30 Hertha Berlin vs. Bochum. Star+.

Hertha Berlin vs. Bochum. Star+. 10.30 Werder Bremen vs. Colonia. Star+.

Werder Bremen vs. Colonia. Star+. 10.30 Hoffenheim vs. Union Berlin. Star+.

Hoffenheim vs. Union Berlin. Star+. 13.30 Bayern vs. Leipzig. ESPN 3.

TENIS

Masters 1000 de Roma

8 : Casper Ruud vs. Holger Rune, semifinal masculina. ESPN 2.

: Casper Ruud vs. Holger Rune, semifinal masculina. ESPN 2. 9.20 o más tarde Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas, semifinal masculina. ESPN 2.

Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas, semifinal masculina. ESPN 2. 14 Elena Rybakina vs. Anhelina Kalínina, la final femenina. Star+.

Elena Rybakina está a un triunfo de conquistar el Masters 1000 de Roma y se enfrentará con la sorpresa del torneo, Anhelina Kalinina. Jim Rassol - FR171669 AP

RUGBY

Copa de Campeones Europeos

12.30 Leinster vs. La Rochelle, la final. ESPN Extra.

Top 12

15.30 La Plata vs. Hindú. Star+.

La Plata vs. Hindú. Star+. 15.30 Rosario vs. SIC. Star+.

Rosario vs. SIC. Star+. 15.30 CASI vs. Buenos Aires. Star+.

CASI vs. Buenos Aires. Star+. 15.30 Pucará vs. Alumni. Star+.

Pucará vs. Alumni. Star+. 15.30 CUBA vs. San Luis. Star+.

CUBA vs. San Luis. Star+. 15.40 Newman vs. Belgrano. ESPN 3 y Star+.

Newman tratará de recuperar su nivel en la vanguardia del Top 12 de URBA cuando reciba al difícil Belgrano. Hernan Zenteno - LA NACION

Super Rugby Americas 2023

19: Selknam XV vs. Yacaré XV. ESPN Extra.

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

11 Entrenamiento en Termas de Río Hondo. DeporTV.

Entrenamiento en Termas de Río Hondo. DeporTV. 15 La prueba de clasificación en Termas de Río Hondo. DeporTV.

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

21.30: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets, el tercer partido de la final de Conferencia Oeste. ESPN 2.

Nikola Jokic y LeBron James son las figuras centrales de Denver Nuggets y Los Angeles Lakers en la Conferencia Oeste de la NBA.

BOXEO

23 Devin Haney vs. Vasyl Lomanchenko, unificación de los cinturones mundiales de peso liviano. ESPN.

GOLF

PGA Championship

14 La tercera rueda. ESPN 2.

Scottie Scheffler marcha primero en el PGA Championship con 135 golpes, misma cantidad que Viktor Hovland y Corey Conners. Abbie Parr - AP

TURF

19 Preakness Stakes, la segunda carrera de la Triple Corona de Estados Unidos. ESPN 3.

