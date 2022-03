La agenda de TV del sábado: Fórmula 1, San Lorenzo - Huracán, Independiente - Racing, Seis Naciones, Jaguares XV, Top 13, Indian Wells, NBA, Leones y MotoGP

Un supersábado. Eso será este día en la agenda deportiva de televisión, llena de competencias y confrontaciones importantes de varias disciplinas. Los deportes ya están en plena actividad y copan las pantallas este fin de semana.

El fútbol nacional ofrece una buena porción de su fecha de los clásicos. Por la Copa de la Liga Profesional habrá cuatro: los estelares Independiente vs. Racing y San Lorenzo vs. Huracán, y los atractivos Colón vs. Unión y Lanús vs. Banfield.

Ricardo Centurión afrontará su primer clásico en San Lorenzo y Matías Cóccaro es la mayor esperanza de Huracán. Collage

El esperado regreso de la Fórmula 1 tendrá su primer día de competencia real, con la prueba de clasificación del Gran Premio de Qatar, temprano en la Argentina. Y el mundo de la velocidad se dará otro gusto, pero muy tarde: algo pasada la medianoche, ya en domingo, MotoGP celebrará en Indonesia su segunda carrera del año.

Uno nuevo en Independiente y uno de largo recorrido en Racing: Damián Battallini y Gabriel Hauche. Collage

Para el rugby será un sábado muy intenso. Se definirá el Seis Naciones entre Francia, que recibirá a Inglaterra, e Irlanda, que hará lo propio con Escocia un rato antes. En el plano internacional también actuará Jaguares XV, que por la Superliga Americana se enfrentará con Olimpia Lions, de Paraguay. Y en el ámbito local se pondrá en marcha el Top 13 de la URBA, con un saliente SIC vs. Newman en Benavídez y otros cinco partidos.

Francia e Irlanda dirimirán, en partidos separados, el campeón del Seis Naciones; los tricolores recibirán a Inglaterra, y el Trébol, a Escocia. FRANCK FIFE - AFP

Más. A la mañana, los Leones visitarán a India por la Pro League de hockey sobre césped. En básquetbol habrá Liga Nacional, con San Martín vs. San Lorenzo, y NBA, con Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers como destacado. La tarde y la noche entregarán un plato fuerte: Rafael Nadal vs. Carlos Alcaraz, semifinal del Masters 1000 de tenis de Indian Wells. Y además habrá atletismo de primer nivel, con el Mundial bajo techo en Belgrado.

La televisación del sábado 19

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14 Lanús vs. Banfield. TNT Sports

Lanús vs. Banfield. TNT Sports 16.15 San Lorenzo vs. Huracán. TNT Sports

San Lorenzo vs. Huracán. TNT Sports 18.30 Colón vs. Unión. Fox Sports Premium

Colón vs. Unión. Fox Sports Premium 20.45 Independiente vs. Racing. TNT Sports y Fox Sports Premium

Liga de España

10 Alavés vs. Granada. ESPN 3

Alavés vs. Granada. ESPN 3 12.15 Elche vs. Valencia. DirecTV Sports

Elche vs. Valencia. DirecTV Sports 14.30 Osasuna vs. Levante. DirecTV Sports

Osasuna vs. Levante. DirecTV Sports 17 Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid. ESPN

Premier League

9.30 Aston Villa vs. Arsenal. ESPN

Copa FA

14 Middlesbrough vs. Chelsea. ESPN en Star+

Serie A

11 Napoli vs. Udinese. ESPN 2

Napoli vs. Udinese. ESPN 2 14 Inter vs. Fiorentina. ESPN

Inter vs. Fiorentina. ESPN 16.45 Cagliari vs. Milan. ESPN en Star+

Primera Nacional

16 Chacarita vs. Madryn. DirecTV Sports

Chacarita vs. Madryn. DirecTV Sports 18.30 Chaco For Ever vs. Belgrano. TyC Sports

Ligue 1

13 Lens vs. Clermont. ESPN 2

Bundesliga

11.30 Mainz vs. Arminia Bielefeld. ESPN en Star+

Mainz vs. Arminia Bielefeld. ESPN en Star+ 11.30 Hertha Berlin vs. Hoffenheim. ESPN en Star+

Hertha Berlin vs. Hoffenheim. ESPN en Star+ 11.30 Greuther Furth vs. Freiburg. ESPN en Star+

Greuther Furth vs. Freiburg. ESPN en Star+ 11.30 Stuttgart vs. Augsburg. ESPN en Star+

Stuttgart vs. Augsburg. ESPN en Star+ 14.30 Bayern München vs. Union Berlin. ESPN en Star+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

9 Práctica 2 del Gran Premio de Bahréin. Fox Sports

Práctica 2 del Gran Premio de Bahréin. Fox Sports 12 Prueba de clasificación del Gran Premio de Bahréin. Fox Sports

RUGBY

Seis Naciones

13.45 Irlanda vs. Escocia. ESPN 3

Irlanda vs. Escocia. ESPN 3 17 Francia vs Inglaterra. ESPN Extra

Superliga Americana

13 Olimpia Lions vs. Jaguares XV. ESPN Extra

Olimpia Lions vs. Jaguares XV. ESPN Extra 16 Peñarol vs. Cafeteros Pro. ESPN en Star+

Peñarol vs. Cafeteros Pro. ESPN en Star+ 19 Cobras Brasil XV vs. Selknam. ESPN Extra

Top 13

14 Regatas vs. Belgrano. ESPN en Star+

Regatas vs. Belgrano. ESPN en Star+ 15 Alumni vs. San Luis. ESPN Extra

Alumni vs. San Luis. ESPN Extra 15.30 SIC vs. Newman. ESPN en Star+

SIC vs. Newman. ESPN en Star+ 15.30 Buenos Aires vs. Pucará. ESPN en Star+

Buenos Aires vs. Pucará. ESPN en Star+ 15.30 Rosario vs. CUBA. ESPN en Star+

Rosario vs. CUBA. ESPN en Star+ 15.30 Hindú vs. Los Tilos. ESPN en Star+

MOTOCICLISMO

0.45 (del domingo) MotoGP. La carrera del Gran Premio de Indonesia. ESPN y Star+

TENIS

17 El ATP Masters 1000 de Indian Wells. Las semifinales. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11 San Martín vs. San Lorenzo. TyC Sports

NBA

21 Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers. NBA TV

Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers. NBA TV 21 Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers. ESPN 3

HOCKEY

11 India vs. Argentina. La Pro League masculina. ESPN Extra

ATLETISMO