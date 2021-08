La agenda de TV del sábado: fútbol argentino y europeo, Fórmula 1, MotoGP, Diamond League, Vuelta a España y PGA Tour

Variado se presenta el sábado deportivo en las pantallas. Con presencia del fútbol local y exterior y con muchos atractivos en otras disciplinas: automovilismo, motociclismo, atletismo, ciclismo y golf.

El Torneo 2021 tendrá una jornada menos intensa que las típicas de sábados, con un solo grande en acción, Independiente, frente a Colón, más Gimnasia vs. Huracán y Banfield vs. Platense. Europa tendrá algunos pesos pesados en cartelera, como Real Madrid, Juventus y Bayern München; el foco principal estará en Inglaterra, con Manchester City vs. Arsenal y Liverpool vs. Chelsea. Varios argentinos protagonistas habrá en Elche vs. Sevilla, por la liga española.

Silvio Romero, goleador y capitán de Independiente, que tiene un desafío contra Defensa y Justicia. LA NACION/Mauro Alfieri

Después de tres fines de semana en blanco, vuelve la Fórmula 1, con el gran premio que suele ser el más entretenido del año, Bélgica, en este caso en su prueba de clasificación. Las motos girarán cerca de ahí, en Alemania, por el MotoGP, y también en Europa habrá una carrera de dos ruedas, pero sin motor: la Vuelta a España de ciclismo, en su etapa 14.

En París va a tener lugar una nueva estación de la Liga Diamante del atletismo, y en Estados Unidos, la tercera vuelta del segundo certamen de los playoffs por la Copa FedEx, del PGA Tour.

La televisación del sábado 28

FÚTBOL

Torneo 2021

15.45 Gimnasia vs. Huracán. TNT Sports

Gimnasia vs. Huracán. TNT Sports 18 Banfield vs. Platense. TNT Sports

Banfield vs. Platense. TNT Sports 20.15 Independiente vs. Colón. Fox Sports Premium

Premier League

8.30 Manchester City vs. Arsenal. ESPN

Manchester City vs. Arsenal. ESPN 11 Brighton vs. Everton. ESPN

Brighton vs. Everton. ESPN 13.30 Liverpool vs. Chelsea. ESPN

Bundesliga

13.30 Bayern vs. Hertha Berlin. ESPN 2

Serie A

15.30 Juventus vs. Empoli. ESPN 2

Liga de España

14.30 Elche vs. Sevilla. DirecTV Sports

Elche vs. Sevilla. DirecTV Sports 14.30 Real Sociedad vs. Levante. DirecTV Sports+

Real Sociedad vs. Levante. DirecTV Sports+ 17 Betis vs. Real Madrid. ESPN

Primera Nacional

13 Maipú vs. Tigre. TyC Sports

Maipú vs. Tigre. TyC Sports 16.30 Agropecuario vs. Quilmes. DirecTV Sports

Agropecuario vs. Quilmes. DirecTV Sports 17 Defensores de Belgrano vs. Brown (Adrogué). TyC Sports

AUTOMOVILISMO

7 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Bélgica. ESPN 2

Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Bélgica. ESPN 2 10 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de Bélgica. ESPN 2

Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de Bélgica. ESPN 2 15 Top Race. La prueba de clasificación de Olavarría. TyC Sports

GOLF

13 El BMW Championship. La tercera ronda. ESPN 3

ATLETISMO

11 Diamond League. La etapa de París, Francia. TyC Sports

CICLISMO

10.30 La Vuelta a España. Etapa 14. ESPN 3

MOTOCICLISMO

10 Moto GP. La prueba de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN Extra

LA NACION