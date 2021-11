La agenda de TV del sábado: los Pumas, Fórmula 1, el clásico de Manchester, Talleres, Independiente, Racing, Top 12, final de polo, golf, motos, NBA y tenis

Con presencia del fútbol local y exterior y con muchos atractivos en otras disciplinas, como el automovilismo, el rugby, el tenis, el golf y el boxeo, el sábado estará nutrido en las pantallas para los aficionados al deporte.

Godoy Cruz y el escolta, Talleres, abrirán a la par de Colón y Platense la jornada de cuatro partidos del Torneo 2021. Luego Independiente recibirá a Arsenal y Racing tendrá un duro examen como visitante en Tucumán.

En Europa, el destacado del día será el clásico de Manchester. El City visitará al United en Old Trafford con el objetivo de seguir prendido en la pelea junto a Liverpool y Chelsea, y el local intentará no caer más en la tabla. En el mismo continente, pero en la liga de España, Barcelona jugará contra Celta de Vigo y Real Madrid recibirá a Rayo Vallecano.

En medio de la disputa entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, habrá Fórmula 1 en México, con las pruebas clasificatoria. Y en el mundo de las dos ruedas se desarrollará la prueba de clasificación de Moto GP en Algarve, en Portugal.

La Natividad vs. Murus Sanctus, una muy interesante final del Abierto de Hurlingham de polo. Sergio Llamera - LA NACION

En el rugby, el Top 12 de la URBA ofrecerá una fecha atractiva, con CASI vs. CUBA y SIC vs. Belgrano como atractivos principales. Después, los Pumas jugarán contra Francia por la Autumn Nations Cup. Casi simultáneamente, el polo vivirá una final inédita y muy interesante: RS Murus Sanctus vs. La Natividad, por el Abierto de Hurlingham. Y a la noche, Canelo Álvarez tratará de hacer historia en Las Vegas ante el estadounidense Caleb Plant.

La televisación del sábado 6

FÚTBOL

Torneo 2021

15.45 Godoy Cruz vs. Talleres. TNT Sports

Godoy Cruz vs. Talleres. TNT Sports 15.45 Colón vs. Platense. Fox Sports Premium

Colón vs. Platense. Fox Sports Premium 18 Independiente vs. Arsenal. TNT Sports

Independiente vs. Arsenal. TNT Sports 20.15 Atlético Tucumán vs. Racing. Fox Sports Premium

Ligue 1

13 Lille vs. Angers. ESPN por Star+

Lille vs. Angers. ESPN por Star+ 17 Bordeaux vs. Paris Saint-Germain. ESPN

Premier League

10 Manchester United vs. Manchester City. ESPN

Manchester United vs. Manchester City. ESPN 12 Crystal Palace vs. Wolverhampton. ESPN

Crystal Palace vs. Wolverhampton. ESPN 12 Chelsea vs. Burnley. ESPN por Star+

Chelsea vs. Burnley. ESPN por Star+ 14.30 Brighton vs. Newcastle. ESPN por Star+

Serie A

11 Juventus vs. Fiorentina. ESPN

Juventus vs. Fiorentina. ESPN 16.50 Cagliari vs. Atalanta. ESPN por Star+

Liga de España

10 Espanyol vs. Granada. DirecTV Sports

Espanyol vs. Granada. DirecTV Sports 12.15 Celta de Vigo vs. Barcelona. DirecTV Sports

Celta de Vigo vs. Barcelona. DirecTV Sports 17 Real Madrid vs. Rayo Vallecano. ESPN 3

Primera Nacional

17.40 Quilmes vs. San Martín (Tucumán). TyC Sports

Quilmes vs. San Martín (Tucumán). TyC Sports 19.40 Tigre vs. Almirante Brown. TyC Sports

Tigre vs. Almirante Brown. TyC Sports 21.40 All Boys vs. Güemes. TyC Sports

Primera B

15.35 Colegiales vs. Sacachispas y Villa San Carlos vs. Flandria. TyC Sports

Bundesliga

11.30 Stuttgart vs. Arminia Bielefeld. ESPN por Star+

Stuttgart vs. Arminia Bielefeld. ESPN por Star+ 11.30 Bayern München vs. Freiburg. ESPN por Star+

Bayern München vs. Freiburg. ESPN por Star+ 14.30 Leipzig vs. Borussia Dortmund. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

13 Súper TC 2000. La prueba de clasificación de Alta Gracia. TyC Sports

Súper TC 2000. La prueba de clasificación de Alta Gracia. TyC Sports 13.50 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de México. ESPN Extra

Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de México. ESPN Extra 16.50 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de México. ESPN Extra

Lewis Hamilton (segundo) y Max Verstappen (vencedor) en el podio de Austin; en México sostienen otro capítulo de su mano a mano por el campeonato de Fórmula 1. CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

NBA

23 Atlanta Hawks vs. Phoenix Suns. NBA TV

Atlanta Hawks vs. Phoenix Suns. NBA TV 23.30 Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers. ESPN 2

RUGBY

Autumn Nations Cup

10 Irlanda vs. Japón. ESPN por Star+

Irlanda vs. Japón. ESPN por Star+ 10 Italia vs. Nueva Zelanda. ESPN por Star+

Italia vs. Nueva Zelanda. ESPN por Star+ 12 Inglaterra vs. Tonga. ESPN por Star+

Inglaterra vs. Tonga. ESPN por Star+ 14.30 Gales vs. Sudáfrica. ESPN por Star+

Gales vs. Sudáfrica. ESPN por Star+ 17 Los Pumas vs. Francia. ESPN 2

Top 12

14.30 SIC vs. Belgrano. ESPN por Star+

SIC vs. Belgrano. ESPN por Star+ 14.30 Buenos Aires vs. Los Tilos. ESPN por Star+

Buenos Aires vs. Los Tilos. ESPN por Star+ 14.30 CASI vs. CUBA. ESPN por Star+

CASI vs. CUBA. ESPN por Star+ 14.30 Hindú vs. San Luis. ESPN por Star+

Hindú vs. San Luis. ESPN por Star+ 14.30 Alumni vs. Newman. ESPN por Star+

Alumni vs. Newman. ESPN por Star+ 14.30 Pucará vs. Regatas. ESPN por Star+

Primera A

15.10 Curupaytí vs. Olivos. ESPN Extra

POLO

16.30 RS Murus Sanctus vs. La Natividad. La final del Abierto de Hurllingam. ESPN por Star+

TENIS

10 El ATP Masters 1000 de París. Novak Djokovic vs. Hubert Hurkacz y Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev, las semifinales. ESPN 2

El ATP Masters 1000 de París. Novak Djokovic vs. Hubert Hurkacz y Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev, las semifinales. ESPN 2 10 El Argentina Open femenino. Mayar Sherif vs. Anna Bondar y Panna Udvardy vs. Diane Parry, las semifinales. TyC Sports

El Argentina Open femenino. Mayar Sherif vs. Anna Bondar y Panna Udvardy vs. Diane Parry, las semifinales. TyC Sports 19 El Challenger de Guayaquil. Tomás Etcheverry (Argentina) vs. Jesper De Jong y Alejandro Tabilo vs. Thiago Seyboth Wild, las semifinales. ESPN Extra

BOXEO

22 Saúl Canelo Álvarez vs. Caleb Plant. Titulos AMB, CMB y OMB de los supermedianos. ESPN

GOLF

6 El Asia Pacific Amateur Championship. La vuelta final. ESPN 2

MOTOCICLISMO