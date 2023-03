La agenda de TV del sábado: Messi en PSG, argentinos campeones mundiales en la Premier League, San Lorenzo en la Liga Profesional, Inglaterra - Francia en el Seis Naciones, Indian Wells, The Players en el PGA Tour y NBA

escuchar

Empieza intenso el fin de semana deportivo, que ya viene con el impulso de días activos en varios frentes y pantallas calientes. Al desarrollo de Indian Wells en tenis y The Players en golf se incorporan el grueso del fútbol de ligas nacionales, el Seis Naciones de rugby y una buena propuesta de la siempre continua NBA.

Una nueva actuación de Lionel Messi en Paris Saint-Germain tendrá especial interés en cómo reaccionará el número 30 tras el duro impacto de la eliminación en la Champions League a manos de Bayern München. PSG no jugará en el Parque de los Príncipes, por lo cual tendrá pocos hinchas en las tribunas, pero la visita del puntero de la Ligue 1 a Brest no dejará de ser un termómetro, y más con la expectativa sobre la eventual renovación de contrato o salida del argentino.

Otros campeones mundiales estarán en acción en la Premier League, porque se presentarán el Brighton & Hove Albion de Alexis Mac Allister más Facundo Buonanotte, en el estadio de Leeds United; el Chelsea de Enzo Fernández, en la casa de Leicester City;: el Tottenham Hotspur de Cristian Romero, local frente a Nottingham Forest, y el Manchester City de Julián Álvarez, más Máximo Perrone, en visita a Crystal Palace.

En el ámbito local habrá cuatro partidos, de los cuales el principal será el de San Lorenzo contra Gimnasia en el Nuevo Gasómetro. Los otros cruces del día por la Liga Profesional serán un atractivo Defensa y Justicia vs. Talleres, Belgrano vs. Lanús y Central Córdoba vs. Tigre.

San Lorenzo viene de un áspero empate con Huracán y defenderá en su estadio la vanguardia de la Liga Profesional, frente a Gimnasia. Aníbal Greco - La Nación

En Estados Unidos habrá dos focos de atención. El Masters 1000 de Indian Wells ofrecerá encuentros de segunda rueda, en la que están instalados tres argentinos: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Guido Pella. Y en Ponte Vedra Beach continuará The Players Championship, uno de los principales certámenes del PGA Tour, en el cual está dando batalla Emiliano Grillo.

El rugby presentará un partidazo en las alturas de la tabla de posiciones del Seis Naciones, Inglaterra vs. Francia, que tendrá lugar después de Italia vs. Gales. Y en básquetbol la NBA hace un buen programa de sábado a la noche con un cruce entre los últimos campeones, Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks.

Ollie Chessum e Inglaterra afrontarán uno de los retos más difíciles en el Seis Naciones: vencer, en Twickenham, a Francia para seguir en carrera por el trofeo. Alastair Grant - AP

La televisación del sábado 11

FÚTBOL

Liga Profesional

17 San Lorenzo vs. Gimnasia. TNT Sports

San Lorenzo vs. Gimnasia. TNT Sports 19.15 Defensa y Justicia vs. Talleres. ESPN Premium

Defensa y Justicia vs. Talleres. ESPN Premium 21.30 Central Córdoba vs. Tigre. ESPN Premium

Central Córdoba vs. Tigre. ESPN Premium 21.30 Belgrano vs. Lanús. TNT Sports

Ligue 1

13 Auxerre vs. Rennes. Star+

Auxerre vs. Rennes. Star+ 17 Brest vs. Paris Saint-Germain. ESPN

Premier League

9.30 Bournemouth vs. Liverpool. ESPN 2

Bournemouth vs. Liverpool. ESPN 2 12 Everton vs. Brentford. Star+

Everton vs. Brentford. Star+ 12 Leeds United vs. Brighton & Hove Albion. Star+

Leeds United vs. Brighton & Hove Albion. Star+ 12 Leicester City vs. Chelsea. Star+

Leicester City vs. Chelsea. Star+ 12 Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest. ESPN

Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest. ESPN 13.30 Wolverhampton vs. Newcastle United. Star+

Wolverhampton vs. Newcastle United. Star+ 14.30 Crystal Palace vs. Manchester City. ESPN

Liga de España

10 Real Madrid vs. Espanyol. ESPN

Real Madrid vs. Espanyol. ESPN 14.30 Celta vs. Rayo Vallecano. ESPN 3

Serie A

11 Empoli vs. Udinese. Star+

Empoli vs. Udinese. Star+ 14 Napoli vs. Atalanta. Star+

Napoli vs. Atalanta. Star+ 16.45 Bologna vs. Lazio. ESPN 3

Bundesliga

11.30 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart. Star+

Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart. Star+ 11.30 Hertha Berlin vs. Mainz 05. Star+

Hertha Berlin vs. Mainz 05. Star+ 11.30 Leipzig vs. Borussia Moenchengladbach. Star+

Leipzig vs. Borussia Moenchengladbach. Star+ 11.30 Bayern München vs. Augsburg. ESPN 2

Bayern München vs. Augsburg. ESPN 2 14.30 Schalke 04 vs. Borussia Dortmund. Star+

Primera Nacional

17 Brown (Adrogué) vs. Quilmes. TyC Sports

Brown (Adrogué) vs. Quilmes. TyC Sports 19 San Martín (San Juan) vs. Almirante Brown. TyC Sports

San Martín (San Juan) vs. Almirante Brown. TyC Sports 21 Estudiantes (Caseros) vs. Gimnasia (Jujuy). TyC Sports

TENIS

16 El Masters 1000 de Indian Wells. ESPN Extra

El Masters 1000 de Indian Wells. ESPN Extra 23 El Masters 1000 de Indian Wells. ESPN 3

Francisco Cerúndolo aguarda su estreno en el Masters 1000 de Indian Wells, por la segunda rueda; su adversario será el estadounidense Jack Sock. Emmi Korhonen - Lehtikuva

RUGBY

Seis Naciones

11.15 Italia vs. Gales. ESPN Extra

Italia vs. Gales. ESPN Extra 13.45 Inglaterra vs. Francia. ESPN Extra

Super Rugby Americas

20 Yacaré XV vs. American Raptors. ESPN 3

GOLF

15 The Players Championship. La tercera vuelta. ESPN 2

Collin Morikawa es una de las figuras mejor ubicadas en un The Players Championship afectado por interrupciones. SAM GREENWOOD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11.30 Argentino (Junín) vs. Oberá. TyC Sports

NBA

22.30 Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks. ESPN 2

