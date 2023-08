escuchar

Ya con el fútbol a toda máquina, la agenda deportiva de los fines de vuelve a ser muy nutrida. Este sábado habrá ligas europeas, Copa de la Liga Profesional, rugby local e internacional, básquetbol, motociclismo, golf y tenis, como para disfrutar deporte todo el día por televisión o internet.

En la Premier League tendrán actividad varios campeones mundiales de Qatar 2022. Alexis Mac Allister y su Liverpool se cruzarán con Bornemouth; Lisandro Martínez, Alejandro Garnacho y Manchester United se presentarán en la cancha de Tottenham Hotspur, el conjunto de Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Alejo Véliz, y Manchester City, que posee a Julián Álvarez y Máximo Perrone, tendrá enfrente a Newcastle. Además, habrá acción en las ligas de España, Italia, Francia y Alemania.

En el ámbito local la Copa de la Liga ofrecerá tres partidos. El conflictuado Independiente debutará frente a Colón en Avellaneda; Gimnasia recibirá al sorprendente Talleres subcampeón de la Liga Profesional y Vélez intentará ante Barracas Central empezar a enderezarse para no correr riesgos de descenso.

Independiente se estrenará por la Copa de la Liga Profesional, ante Colón en Avellaneda, con la necesidad de mejorar para no sufrir por el riesgo de descenso. Laura Lescano - télam

En el rugby habrá varios test matches camino al Mundial de Francia, entre los cuales se destaca el que jugará Inglaterra, futuro rival de los Pumas, como visitante de uno de los favoritos para el torneo, Irlanda. También se celebrará un atractivo Gales vs. Sudáfrica. En tanto, en el Top 12 de URBA habrá algunos encuentros destacados, como Belgrano vs. Alumni y CUBA vs. SIC.

La selección argentina de básquetbol afrontará un compromiso de cuidado: la primera semifinal del preclasificatorio preolímpico. En Santiago del Estero se medirá con Chile, y en caso de perder no se clasificará para París 2024. De ganar, definirá el domingo con el vencedor del otro choque del día, Bahamas vs. Uruguay.

Carlos Delfino, referente de un seleccionado argentino que debe vencer a Chile para que no quedarse prematuramente sin acceso a los Juegos Olímpicos de París. Twitter

Por su parte, Emiliano Grillo participará en Olympia Fields en la tercera vuelta del BMW Championship, el segundo torneo de la Copa FedEX, la serie de playoffs del PGA Tour. También en Estados Unidos, tendrán lugar las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, con protagonistas importantes: Carlos Alcaraz vs. Hubert Hurkacz y Alexander Zverev vs. Novak Djokovic.

Además, vuelven tras una larga pausa del calendario los campeonatos de MotoGP, Moto2 y Moto3, que este sábado efectuarán las pruebas de clasificación y las carreras sprint del Gran Premio de Austria, cuya carreras principales tendrán lugar en la madrugada del domingo.

La televisación del sábado 19

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

16.30 Independiente vs. Colón. TNT Sports

19 Gimnasia vs. Talleres. TV Pública

21 Vélez vs. Barracas Central. TNT Sports

Premier League

11 Wolverhampton vs. Brighton & Hove. ESPN

11 Liverpool vs. Bournemouth. Star+

13.30 Tottenham Hotspur vs. Manchester United. ESPN

16 Manchester City vs. Newcastle. Star+

Liga de España

12 Real Sociedad vs. Celta de Vigo. DSports

14.30 Almería vs. Real Madrid. DSports

Serie A

13.30 Frosinone vs. Napoli. ESPN 2

13.30 Empoli vs. Hellas Verona. Star+

15.30 Inter vs. Monza. Star+

15.30 Genoa vs. Fiorentina. Star+

Primera Nacional

20 Quilmes vs. Villa Dalmine. TyC Sports

Bundesliga

10.30 Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig. ESPN 2

10.30 Augsburg vs. Borussia Moenchengladbach. Star+

10.30 Hoffenheim vs. Freiburg. Star+

10.30 Stuttgart vs. Bochum. Star+

10.30 Wolfsburg vs. Heidenheim 1846. Star+

Ligue 1

16 Toulouse vs. PSG. ESPN

Brasileirão

18 Cuiabá vs. Palmeiras. Fox Sports

21 Cruzeiro vs. Corinthians. ESPN 3

RUGBY

Test matches

11 Gales vs. Sudáfrica. ESPN 3

13.15 Irlanda vs. Inglaterra. ESPN 3

13.30 Italia vs. Rumania. Star+

Finalmente no suspendido, el apertura y capitán Owen Farrell puede ser de la partida en Inglaterra, que visitará a Irlanda en preparación para el Mundial Francia 2023, en el que se cruzará con los Pumas. BEN STANSALL - AFP

Top 12

15.30 San Luis vs. Hindú. Star+

15.30 Belgrano vs. Alumni. Star+

15.30 Newman vs. Buenos Aires. Star+

15.30 Pucará vs. La Plata. Star+

15.30 CASI vs. Rosario. Star+

15.40 CUBA vs. SIC. ESPN 3

Top 14

9 Racing 92 vs. Bordeaux Bègles. ESPN Extra

10 Lyon vs. Toulon. Star+

BÁSQUETBOL

Preclasificatorio olímpico

18.10 Argentina vs. Chile, la primera semifinal. TyC Sports y DSports 2

21.10 Bahamas vs. Uruguay, la segunda semifinal. DSports+

TENIS

16 El ATP Masters 1000 de Cincinnati. Carlos Alcaraz vs. Hubert Hurkacz y Novak Djokovic vs. Alexander Zverev, las semifinales. ESPN 2

GOLF

14 El BMW Championship. La tercera vuelta. ESPN 3

MOTOCICLISMO

MotoGP

5.45 La prueba de clasificación del Gran Premio de Austria. ESPN 3

10 La carrera sprint del Gran Premio de Austria. ESPN 3

5.45 (del domingo) La carrera del Gran Premio de Austria. ESPN 2

Luca Marini transita la pista de Spielberg, Austria, en el retorno de MotoGP tras varias semanas de pausa. JURE MAKOVEC - AFP

