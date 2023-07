La agenda de TV del sábado: River y San Lorenzo en la Liga Profesional, Francisco Cerúndolo en las instancias finales de Eastbourne, carrera sprint de Fórmula 1, TC, Top 12 y Tour de Francia

escuchar

Este sábado abre julio con una buena oferta de deporte como para seguir en televisión y streaming, que incluye competencias importantes en fútbol, automovilismo, tenis, rugby y ciclismo.

La acción continúa en la Liga Profesional, que transita las últimas seis fechas. River, cada vez más cerca de consagrarse por 38ª vez en una liga local, intentará acercarse otro poco a ese objetivo en su visita a Barracas Central, que inaugurará la tarde. Sus más próximos perseguidores, excluido Lanús, tratarán de mantener la esperanza: Talleres jugará en Córdoba con Godoy Cruz, San Lorenzo recibirá a Rosario Central y Estudiantes será local frente a Central Córdoba.

River se acerca a su trofeo número 38 en ligas argentinas, y con su gran presente visitará a Barracas Central. Fotobaires

La acción continuará en el automovilismo, que tendrá oferta tanto nacional como internacional. En la Fórmula 1 se desarrollará la carrera sprint del Gran Premio de Austria, donde Red Bull es anfitrión. Y en el ámbito local habrá una nueva jornada de Turismo Carretera, en Posadas, donde tendrán lugar las últimas prácticas de la fecha y la prueba de clasificación para la carrera del domingo.

Por otra parte, en el tenis Francisco Cerúndolo reanudará muy temprano su semifinal del ATP 250 de Eastbourne, en la que estaba venciendo a Mackenzie McDonald por 2-6, 7-5 y 5-2 antes de que la lluvia forzara una suspensión. De vencer el argentino, jugará su primera final en césped, contra el ganador de Grégoire Barrère vs. Tommy Paul. Además, viene una nueva fecha del Top 12 de URBA, que tiene como platos fuertes Alumni vs. SIC y Newman vs. CASI, y propone también Buenos Aires vs. Hindú, Belgrano vs. Rosario, CUBA vs. Pucará y San Luis vs. La Plata.

Y quienes madruguen tendrán una muy buena propuesta: la primera etapa del Tour de Francia, la carrera más convocante del ciclismo mundial, con largada en Bilbao, España.

Empieza el Tour de Francia, lo mejor del ciclismo internacional.

La televisación del sábado 1

FÚTBOL

Liga Profesional

15 Barracas Central vs. River. ESPN Premium

17.30 San Lorenzo vs. Rosario Central. TNT Sports

19 Estudiantes vs. Central Córdoba. ESPN Premium

21.30 Talleres vs. Godoy Cruz. TNT Sports

San Lorenzo tomó mucho aire con su clasificación por la Copa Sudamericana, y quiere seguir con ese envión cuando reciba a Rosario Central. Luciano González - FotoBAIRES

Primera Nacional

18 Nueva Chicago vs. Temperley. TyC Sports

20 Morón vs. Defensores Unidos. TyC Sports

Copa de Oro de Concacaf

20 Cuba vs. Guadalupe. Star+

23 Guatemala vs. Canadá. Star+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7 Sprint shootout del Gran Premio de Austria. Star+

11.30 Carrera sprint del Gran Pemio de Austria. Star+

Turismo Carretera

11 Entrenamientos de la fecha de Posadas. DeporTV

15 La prueba de clasificación de Posadas. DeporTV

RUGBY

Top 12

15.30 Buenos Aires vs. Hindú. Star+

15.30 Alumni vs. SIC. Star+

15.30 Belgrano vs. Rosario. Star+

15.30 Newman vs. CASI. Star+

15.30 CUBA vs. Pucará. Star+

15.40 San Luis vs. La Plata. ESPN 3

Alumni y SIC jugarán el partido más interesante de la fecha del Top 12. Rodrigo Nespolo - LA NACION

CICLISMO

7.20 Tour de Francia. La etapa inaugural. ESPN Extra

TENIS

ATP 250 de Eastbourne

6 Francisco Cerúndolo vs. Mackenzie McDonald. La continuidad de la primera semifinal. Star+

A continuación Grégoire Barrère vs. Tommy Paul. La segunda semifinal. Star+

Grégoire Barrère vs. Tommy Paul. La segunda semifinal. Star+ A continuación La final. Star+

