El Barcelona de Lionel Messi intenta consolidar una incipiente recuperación en la liga de España. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 23:59

El particular 2020 deportivo va oteando su final y algunas temporadas transitan sus últimos capítulos. Este sábado ofrecerá las semifinales del Masters masculino de tenis, las pruebas de clasificación de los mundiales de motociclismo en su última fecha, rugby internacional y mucho fútbol, deporte que, en cambio, está recién en los comienzos de su ejercicio 2020/2021.

La Copa Liga Profesional tendrá una jornada menos nutrida que la de cualquier sábado, con apenas tres partidos: Independiente vs. Central Córdoba, Colón vs. Defensa y Justicia y un nuevo capítulo del siempre atractivo cruce entre Huracán y Vélez. En las grandes ligas europeas actuarán los equipos de dos de los argentinos más importantes: Barcelona, bajo el comando de Lionel Messi, afrontará un clásico en Madrid contra Atlético, y Manchester City, el conjunto de Sergio Agüero, tendrá otro compromiso exigente cuando juegue en la casa de Tottenham Hotspur. Además, Atalanta y Alejandro "Papu" Gómez intentarán conseguir un triunfo a domicilio frente a Spezia, y Paulo Dybala estaría entre los suplentes de Juventus, que recibirá al Cagliari de Giovani Simeone.

Independiente recibe a Central Córdoba por la Copa Liga Profesional. Crédito: Joaquín Camiletti / POOL AGRA

Como siempre en las grandes citas, el tenis de varones propone estupendas semifinales. Novak Djokovic vs. Dominic Thiem y Rafael Nadal vs. Daniil Medvédev definirán a los finalistas del Masters de Londres. También en el oeste de Europa, MotoGP y sus categorías teloneras (Moto2, Moto3) determinarán sus órdenes de largada del Gran Premio de Portugal, en la fecha que coronará a los respectivos campeones.

Y el rugby, que empezará antes que nadie más en el mundo con el muy interesante Wallabies vs. Pumas por el Tri-Nations, tiene más en la cartelera: Inglaterra vs. Irlanda y Gales vs. Georgia.

La televisación del sábado 21

FÚTBOL

Copa Liga Profesional

17.10 Colón vs. Defensa y Justicia. Fox Sports Premium.

19.20 Huracán vs. Vélez. TNT Sports.

21.30 Independiente vs. Central Córdoba. Fox Sports Premium.

Premier League

9.30 Newcastle vs. Chelsea. ESPN 2.

12 Aston Villa vs. Brighton. ESPN 2.

14.30 Tottenham Hotspur vs. Manchester City. ESPN 2.

Liga de España

10 Levante vs. Elche. Fox Sports.

12.15 Villarreal vs. Real Madrid. DirecTV Sports.

14 Sevilla vs. Celta. ESPN 3.

17 Atlético de Madrid vs. Barcelona. ESPN 2.

Serie A

11 Crotone vs. Lazio. Fox Sports 2.

14 Spezia vs. Atalanta. ESPN.

16.45 Juventus vs. Cagliari. ESPN 3.

Ligue 1

13 Stade Brestois vs. Saint-Etienne. Fox Sports.

RUGBY

5.45 Australia vs. Argentina. Por el Tri-Nations. ESPN 2.

12 Inglaterra vs. Irlanda. ESPN+.

14 Gales vs. Georgia. ESPN+.

TENIS

9 Masters de Londres. Marcel Granollers-Horacio Zeballos vs. Wesley Koolhof-Nikola Mektic. Semifinal de dobles. ESPN.

11 Masters de Londres. Dominic Thiem vs. Novak Djokovic, semifinal. ESPN.

15 Masters de Londres. Jurgen Melzer-Edouard Roger-Vasselin vs. Rajeev Ram-Joe Salisbury. Semifinal de dobles. ESPN.

17 Masters de Londres. Daniil Medvedev vs. Rafael Nadal, semifinal. ESPN.

MOTOCICLISMO

11 Gran Premio de Portugal. Las pruebas de clasificación de MotoGP, Moto2 y Moto3. ESPN Extra.

Conforme a los criterios de Más información