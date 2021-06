La anécdota de Eduardo Sacheri con Ricardo Bochini en la cancha de Independiente que lo “derritió”

Basta con leer Papeles en el viento para darse cuenta del gran amor de Eduardo Sacheri por Independiente, el club del que es abiertamente hincha y por el que admira profundamente a su ídolo Ricardo Bochini.

En el marco de la presentación de su nuevo libro, El funcionamiento general del mundo, el profesor de historia recordó en Expreso Doble, el programa radial de Congo FM conducido por Clemente Cancela, Diego Della Sala y Martín Reich, una anécdota con el emblemático historiador británico Eric Hobsbawm, con el que compartió un evento y hasta comió en su misma mesa.

“Lo fui a acosar, a pedir que me sacaran fotos para mandarle a mis amigos profesores de Historia y decirles ‘yo estoy con Hobsbawm y vos no’”, rememoró, entre risas, Sacheri.

Asimismo, contó que, a la hora de comer, el pensador del siglo XX se pidió un plato que nunca había probado. “Yo no sabía cómo era el lomo strogonoff. Pregunto con mi inglés y Hobsbawm, con el tenedor, levanta un pedazo y me da de comer en la boca. Para todos mis amigos, me está dando de comer Hobsbawm, giles”, relató, con entusiasmo.

Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más destacados del siglo XX LA NACION

En tanto, uno de los conductores del programa lo puso entre la espada y la pared con una particular pregunta: “Si ponemos en la balanza a Hobsbawm haciéndote avioncito o la foto del Bocha haciendo fila para vacunarse en el estadio de River todo vestido de Independiente, ¿sigue emocionándote mas lo segundo?”.

La imagen de Bochini haciendo fila para vacunarse en el Monumental que se hizo viral Twitter

Sacheri no tardó en contestar y lanzó: “Yo cuando hablé de Hobsbawm hablé de seres normales. Si querés que hablemos de mitología, hablamos”.

En esa línea, contó que una vez compartió un palco en la cancha de Independiente con Bochini, en un clásico contra Racing. “Yo, duro, duro de nervios. Con Hobsbawm puedo saltar, con el Bocha me llamo al silencio. Y me remito a respirar el aire de su alrededor”, señaló el escritor.

Y siguió: “Me lo habían presentado y yo pensé ‘el Bocha no me debe ni ubicar’”. Entonces, recordó: “El Bocha analizando el partido que estábamos viendo y me dice ‘leí unas cosas tuyas, me gustan’. Yo me derretí, quedé como en los dibujitos que queda la ropa nomás”.

Tras hacer reír a los conductores del programa radial, Sacheri reflexionó sobre su anécdota: “Lo voy a poner en la contratapa de los próximos libros. Ese es mi techo”.

Eduardo Sacheri es fanático de Independiente Nicolaus Berlin

Por último, Cancela le consultó si la admiración por los ídolos “es lo que no cambia nunca”. El autor de La pregunta de sus ojos contestó: “Hay algunas cosas muy vinculadas con el juego y con los amores más profundos que muchas veces se sellan en la niñez y quedan atemporales para toda la vida. (...) Yo lo puedo decir del fútbol pero no creo que pase solo con el fútbol. A mí me pasa porque es mi juego. Por eso es tan lindo ver gente a jugar a algo”.

Y concluyó: “Es como una bocanada de oxígeno en tu propia vida. Ojalá todos tengamos siempre dónde jugar y con quién”.

LA NACION