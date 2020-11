El entrenador de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, recordó un reto que le propinó Daniel Pasarella luego de unas declaraciones a la prensa Crédito: ESPN

Durante la emisión de este jueves de ESPN F90 Hernán Crespo contó el reto que recibió de Daniel Passarella cuando jugaba en River luego de brillar en un clásico frente a Racing. El exjugador y actual entrenador de Defensa y Justicia reveló que en la concentración millonaria había una habitación a la que los jugadores llamaban "La cámara de gas", donde mantenían reuniones con el cuerpo técnico, conformado por Américo Rubén Gallego y el ya fallecido profesor Ricardo Pizzarotti.

"La llamábamos la cámara de gas porque entrabas ahí y no salías vivo", confesó Crespo mientras aseguraba que todo jugador que había pasado por el club millonario estuvo en esa habitación para recibir la bajada de línea del recordado tridente de River y la Selección Argentina.

Crespo contó una filosa anécdota en aquel cuarto donde concentraba. "Un día jugamos un partido contra Racing, yo tenía 18 o 19 años y había hecho dos goles. Faltando cinco minutos, me sacan y la gente me ovaciona, obviamente que yo respondo con un saludo", contó el exdelantero.

Al salir del vestuario ganador, Crespo explicó que los periodistas le consultaron si pensaba que Passarella había realizado el cambio para que reciba la ovación del público."Yo tenía 18 años y no entendía nada, y dije que sí. Imagináte, yo estaba en un cumpleaños, me fui a mi casa contento, estuve el lunes contento", dijo el exjugador.

"Llegué el martes a la mañana a Villa Martelli, entro al vestuario y me miraban todos. Paso por al lado del negro Altamirano y me dice: ´Nene, bajáte del escenario´", rememoró Crespo ante la atenta mirada de los periodistas.

El entrenador dijo que desde otro extremo del vestuario se abrió una puerta y escuchó la voz del Tolo Gallego que le gritó para que ingresara a la habitación tan temida.

"Había que contextualizar lo que era ese momento. Passarella, Gallego, la línea que se bajaba, el pelo corto, todos derechitos, chicos que se compraban el primer auto y estacionaban lejos para que no digan nada", detalló Crespo.

"Entro y Daniel me muestra todos los diarios y me lee: ´Me sacaron para la ovación´. Me leía todos los títulos. Yo me quería morir, estaba sentado y me quería ir", contó Crespo.

El exgoleador recordó que en ese momento Passarella le dice: "Escucháme nene. Yo saqué al Mencho Medina Bello, saqué a Ramón Díaz, y nadie dice nada. ¿Y vos decís esto? Que sea la última vez", le ordenó el exdirector técnico a Crespo.

"Yo tartamudeaba. Pedí perdón y me fui.No fue nada grave, pero te marcan la cancha. ´Ojo con lo que decís porque sale en todos lados´, me decían. No es fácil declarar", resaltó el actual entrenador.

Hernán Crespo disputó 81 partidos en River y convirtió 36 goles. Emigró al Parma de Italia luego de ganar la Copa Libertadores en 1996, donde compartió equipo con Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Germán Burgos y Marcelo Gallardo, entre otros.